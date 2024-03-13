Латвия вернула режим усиленной охраны на границе с Беларусью 13.03.2024, 20:55

Он будет действовать до 12 сентября этого года.

С 13 марта Латвия снова ввела усиленный режим охраны границы с Беларусью, который будет действовать до 12 сентября этого года.

Об этом сообщает Delfi.

Накануне правительство страны приняло решение ввести режим усиленной охраны в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, в Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе в связи с ростом количества попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Государственная пограничная охрана Латвии обеспечивает непрерывную охрану восточной границы, однако в связи с ростом количества попыток незаконного пересечения границы Государственной полиции и Национальным вооруженным силам поручили оказывать помощь пограничникам.