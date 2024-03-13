СМИ: Вице-президент «Лукойла» мог погибнуть от удара по Нижегородскому НПЗ в РФ

СМИ: Вице-президент «Лукойла» мог погибнуть от удара по Нижегородскому НПЗ в РФ2
- 13.03.2024, 21:09
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Что известно.
В России во время взрывов на НПЗ мог погибнуть вице-президент компании «Лукойл» Виталий Робертус.
Об этом РБК-Украина рассказали собеседники в украинских спецслужбах.
Российские СМИ накануне сообщили о смерти Робертуса, не называя ее причину.
По информации собеседников РБК-Украина в спецслужбах, топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.
В то же время источник издания уточнил, что эта информация сейчас проверяется.
Отметим, что это уже четвертый топ-менеджер компании, который погиб за последнее время.