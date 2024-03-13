«Египта по 500 баксов на человека больше нет» 1 13.03.2024, 21:37

4,298

Cтоит ли бежать сейчас за туром на лето?

На календаре лишь начало весны, но некоторые уже серьезно думают, куда бы съездить в отпуск. «Зеркало» спросило у представителей турфирм о ценах на туры, новинках в сезоне и топе стран, курорты которых присмотрели для себя предусмотрительные белорусы.

«Все оказалось или на прошлогоднем уровне, или ниже»

По мнению представительницы региональной турфирмы Елены, этот сезон не будет сильно отличаться от прошлого. При вылетах из Беларуси стран для выбора больше не стало. В то же время, говорит она, прибавилось желающих, которые начали летать на отдых через Москву. Это касается тех, кто предпочитает экзотические направления. Среди курортов, куда можно добраться напрямую из Минска или из областных аэропортов, в турфирме Елены традиционно популярны пляжи в Турции, Египте и ОАЭ. А что по ценам?

— В этом году Турция такая же дорогая, как и в прошлом, и дешеветь не будет. Не вижу к этому никаких предпосылок. Все-таки у довольно большого количества туристов из разных стран это направление по-прежнему в топе. Плюс за счет того, что лететь приходится вокруг Украины, авиаперевозка стоит немало, — объясняет экспертка. — Из новинок я бы выделила то, что в этом сезоне «Белавиа» начнет доставлять пассажиров в Турцию из аэропортов Гомеля и Бреста (начало чартерной программы в Анталью запланировано на май. — Прим. ред.).

Представительница одной из минских турфирм Ирина не совсем согласна с коллегой относительно цен по Турции. Во время раннего бронирования, пик которого пришелся на декабрь-январь, стоимость туров в эту страну экспертке показалась лучше, чем в прошлом году.

— Все оказалось или на прошлогоднем уровне, или ниже. Например, какие-то популярные дорогие отели уменьшили цену на 200−500 евро (700−1750 рублей, здесь и дальше курс Нацбанка на 13 марта 2024-го. — Прим ред.). В вариантах подешевле разница была не столь заметна, так как суточная стоимость самого номера тут меньше, — делится наблюдениями Ирина. — Хотя раннее бронирование уже заканчивается, некоторые турецкие отели еще оставили скидки, но они уже не такого размера.

По данным сайта для поиска туров и отелей tourvisor.ru, 13 марта путевки из Минска на турецкие курорты на начало июня на двоих стартуют от 5,6 тысячи рублей. За эти деньги туристам предложат семь ночей в пятизвездочном отеле. Те же даты, но в «четырех звездах» — от 4,3 тысячи рублей.

Для туристов, которые интересовались, исключат ли в турецких отелях из системы «все включено» алкоголь, о чем заговорили прошлым летом, ответ эксперток одинаков: «Нет».

— Это могут сделать отдельные отели, но чтобы везде — нет. Ничего не уберут. All inclusive хорошо себя зарекомендовала и отлично продается, — отмечает Елена. — Есть какие-то VIP-отели, в которых нет алкоголя, как и те гостиницы, где, допустим, можно брать только завтраки. Тут каждый выбирает по себе.

«В последнее время у нас Египет конкурирует с Эмиратами»

В Египте, продолжает Елена, весной и осенью лучший сезон, поэтому тем, кто прямо сейчас задумывается над путешествием, она рекомендует присмотреться к курортам этой страны.

— Летом там жарковато, а зимой прохладно, — рассказывает специалистка. — Египет тоже дорогой, но, пока не будет разнообразия по авиаперевозкам, про дешевые туры стоит забыть. Нет уже того Египта, который был по 500 баксов на человека.

По данным tourvisor.ru, 13 марта стоимость путевки из Минска в египетские города на вторую половину месяца на двоих стартует от шести тысяч рублей. За эти деньги туристам предложат семь ночей в пятизвездочном отеле. Те же даты, но в «четырех звездах» — от пяти тысяч рублей.

— В последнее время у нас Египет конкурирует с Эмиратами, — делится наблюдением Елена. — Они и по сезонности примерно близки, и, честно скажу, иногда по ценам.

По мнению собеседницы, ОАЭ уже перестают быть курортом только для богатых. Причин тут она называет две: во-первых, из Минска туда летает и «Белавиа», и Flydubai. За счет этого выровнялась стоимость перевозки. Во-вторых, увеличился поток беларусов в эту страну. Для сравнения, если в 2019-м Эмираты посетило около 8,3 тысячи наших граждан, то в 2022-м — 30,5 тысячи.

— Благодаря этому, возможно, заключили какие-то выгодные контракты с отелями, — предполагает одну из причин уменьшения цены на туры в ОАЭ Елена. — Эмираты активно развивают свой туризм и вкладываются в него. У них все время открываются новые отели. Вот только лететь туда лучше весной, осенью и зимой. Летом там очень жарко.

По данным tourvisor.ru, 13 марта путевки в ОАЭ на вторую половину месяца на двоих стартуют от 6,7 тысячи рублей. За эти деньги туристам предлагают семь ночей в пятизвездочном отеле. В качестве исключения днем в среду здесь «висел» вариант за чуть больше шести тысяч рублей. В отелях на «четыре звезды» эти же даты стоят от 5,7 тысячи рублей.

— Кому надоели Эмираты, как альтернатива появился Катар. Минск и Доху связывают чартерные рейсы, — говорит Ирина. — Поездка туда — это вариант-комбо: пляжный отдых плюс возможность посмотреть город и страну.

— Катар есть только на девять ночей. По ценам весьма адекватно. Плюс-минус как в Эмиратах. Там свежие отели, как правило, высокого класса, — добавляет Елена. — В прошлом году Катар нормально продавался. Хотя его было и немного, пару рейсов. Все-таки там ограничен туристический сезон. Летом очень жарко, а сейчас, весной, классно.

По данным tourvisor.ru, 13 марта путевки в Катар на вторую половину этого же месяца на двоих стартуют от шести тысяч рублей. Это цена за отдых на девять ночей в пятизвездочном отеле. Эти же даты, но в «четырех звездах» — от 4,6 тысячи рублей.

Еще одно популярное у белорусов направление — Грузия. По мнению Елены, отдых там стал «неоправданно дорогой». Собеседница предполагает, это связано с тем, что многие люди по разным причинам, например из-за отсутствия виз, не могут пока отдыхать, где привыкли, и отправляются в Грузию.

— Из-за этого, как мне кажется, грузины завышают цены. При этом сервиса никакого там не добавилось, — говорит Елена.

По данным tourvisor.ru, 13 марта путевки в Грузию на середину июня на двоих стартуют от 5,2 тысячи рублей. За эти деньги туристам предложат семь ночей в пятизвездочном отеле. Те же даты, но в «четырех звездах» — от 4,5 тысячи рублей.

«Есть экскурсионные автобусные туры в Европу, но я бы поостереглась брать их заранее»

Покупают белорусы и туры в Россию. Например, на отдых в Краснодарский край. Однако по своим клиентам, отмечает Елена, особого ажиотажа на поездки в эту сторону она не видит.

— Есть еще экскурсионные автобусные туры в Европу, но я бы поостереглась брать их заранее, так как непонятно, что будет с визами и ситуацией на границе. Открыто пару переходов, автобусы долго стоят, — делится наблюдениями специалистка. — Мы предлагаем такие направления — Италия, Греция, Венгрия. Но уверенности в том, что все будет в порядке и люди сто процентов уедут, у меня нет. Хотя, может, это я такой пессимист.

Среди ценителей более экзотического отдыха Ирина выделяет такое направление, как Хайнань. Несмотря на долгий перелет и пересадки, белорусам китайский курорт оказался интересен. А еще, говорит специалистка, берут Шри-Ланку, Мальдивы.

— Но это нишевые направления, — отмечает Ирина.

В турфирме, где работает Елена, к появлению китайского направления отнеслись более скептически и отговаривали туристов его заранее бронировать. Поэтому, когда в январе стало известно, что обещанный из Минска в Хайнань прямой рейс не полетит, спокойно восприняли эту новость.

«Приходят, говорят: „Хочу горящий тур“, а нам нечего предложить совершенно»

По словам Ирины, пик раннего бронирования пришелся на декабрь-январь, когда туристам предлагали «самые хорошие скидки». К марту стоимость поднялась, но пока она меньше, чем будет в мае-июне. Елена в этом плане с ней солидарна, но у нее есть уточнение.

— Здесь вопрос не в дешевизне, а в том, что человек может прийти летом, а ничего нет: распроданы все вылеты. Все-таки сейчас не так много бортов, — рассказывает собеседница. — Часто бывает, люди приходят, говорят: «Хочу горящий тур», а нам нечего предложить совершенно. Мало того что ничего «не горит» по ценам, так еще может быть и такое, что просто нет мест, все продано.

И все же для «охотников» за горящими турами у Ирины есть хорошие новости. По ее опыту, такие путевки появляются всегда.

— На вылетах кто-то из операторов в какие-то даты обязательно просядет, — говорит собеседница. — При этом цена тура будет снижаться только за счет стоимости билета. По отелям такого не случится, потому что все нормально забронировано.