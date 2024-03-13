В Легионе «Свобода России» заявили о намерении дойти до Москвы 13.03.2024, 22:15

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По словам добровольцев, они голосуют за вооруженное сопротивление режиму Путина.

Бойцы Легиона «Свобода России» своей главной миссией считают «марш на Москву» с целью освобождения РФ от диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Newsweek.

В комментарии изданию один из добровольцев легиона Алексей Барановский с позывным «Февраль» заявил, что бойцы намерены в конечном итоге осуществить «марш на Москву» для «освобождения России от Путина».

«Возможно, мы не сможем этого добиться сейчас, но это наша главная миссия», - сказал он.

Барановский отметил, что операция повстанцев по прорыву российской границы связана с так называемыми президентскими выборами в РФ.

«Возможно, мы не сможем остановить федеральные выборы, но мы можем сорвать региональные голосования, поэтому мы делаем все возможное, принося этот «воздух свободы» по крайней мере в некоторые части страны», - пояснил он.

По словам Барановского, повстанческие формирования хотят активизировать напуганную внутреннюю оппозицию в РФ.

«Как граждане России мы решили, что также хотим поучаствовать в этих выборах - и это наш способ, чтобы наш голос был услышан. Мы голосуем за вооруженное сопротивление режиму Путина, за восстание, революцию», - сказал он, призвав всех россиян присоединяться к добровольцам в борьбе против диктатора.