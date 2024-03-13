Австрия вышлет двух российских дипломатов 13.03.2024, 22:55

Они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом».

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщают газеты Die Presse и Heute. В МИД Австрии заявили, что оба дипломата совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом».

В соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел объявило этих двоих нежелательными лицами — персонами нон грата. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны не позднее чем в течение недели, то есть до 19 марта.

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.

Тогда МИД Австрии обвинил двух дипломатов российского посольства в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Двое других высланных — сотрудники представительства при международных организациях в Вене. По мнению ведомства, они совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

Всего с января 2022 года по октябрь 2023 года из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов. С 2000 года с требованием отправиться в Россию столкнулись больше тысячи сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,4 тыс. человек.