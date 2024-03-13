Эстония предложила план военной помощи для Украины на 120 миллиардов евро 3 13.03.2024, 23:22

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Часть суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций.

Эстония разработала стратегию помощи Украине в 120 миллиардов евро. Этих средств должно хватить для победы в войне. Об этом заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью Euractiv.

В стратегии подробно расписано, на что будут потрачены эти деньги. В основном речь идет об оборонной технике и боеприпасах.

Чиновник предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, для чего Европейская комиссия может привлечь средства на финансовых рынках и использовать группу из 27 стран-членов ЕС в качестве гарантии.

«Если бы 50 с лишним стран, входящих в коалицию «Рамштайн», оказывающую военную поддержку Украине, тратили 0,25% своего ВВП, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что сможет навязать России истощение», – сказал Салм.

Он добавил, что даже если эта сумма начнет поступать в бюджеты сейчас, ее влияние займет почти год.

«Потребуется еще около девяти месяцев, чтобы поставки достигли уровня, необходимого для того, чтобы Украина смогла убедительно выйти на этот уровень истощения», – подчеркнул чиновник.