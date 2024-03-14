В Украине внесли закон о досрочном освобождении заключенных, подписавших контракт с ВСУ 14.03.2024, 1:08

Похожий закон действует в России.

В Украине предложили выпускать на свободу заключенных, которые согласятся подписать контракт на службу в армии. Такой законопроект зарегистрировала Верховная рада. Предполагается, что данная опция будет доступна осужденным во время «особого периода». Других подробностей пока нет.

Похожий закон действует в России. Авторами инициативы в Украине стали лидер «Слуги народа» Елена Шуляк и ее однопартийцы. В их числе — замглавы комитета по обороне Марьяна Безуглая, которая была одним из главных критиков экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В частности, она обвиняла его в том, что он не смог предъявить план действий в войне с Россией на 2024 год.

11 марта в Раду был внесен другой законопроект, касающийся мобилизации заключенных. Его авторами выступили депутаты от разных фракций. Они предложили мобилизовать в ВСУ осужденных за нетяжкие преступления. Предполагается, что решение о призыве таких граждан будет принимать суд по ходатайству военкоматов.

В феврале глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что сейчас в мобилизации не задействованы только заключенные и мужчины с непогашенной судимостью. Он выразил недоумение, почему последних не призывают. «Они на улице, они гуляют, они работают, занимаются привычной жизнью. Но в армию их никто не забирает — по не совсем понятным мне мотивам. Этих людей по меньшей мере 50 тысяч. То есть 50 тысяч человек, которых можно сейчас спокойно мобилизовать и отправить на фронт», — сказал министр.

До этого Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Второе назначено на 31 марта. Документ предусматривает введение электронных повесток и снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, демобилизация будет возможна через 36 месяцев службы.

По задумке Минобороны, законопроект должен определить критерии призыва до полумиллиона человек в этом году. Новобранцами хотят заменить 330 тысяч воюющих сейчас солдат. По оценке Минфина, новая волна мобилизации обойдется стране в $20,8 млрд.

В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб и Залужный предлагали мобилизовать еще 400–500 тысяч человек, чтобы эффективно воевать с Россией. «Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление, потому что это вопрос прежде всего людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов», — говорил президент.

Сам Залужный утверждал, что военное командование запросов «на какие-то цифры» по поводу мобилизации не делало, однако подсчитало, какое количество войск потребуется армии в 2024 году. Этот показатель учитывал «покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь», говорил Залужный, однако отказался озвучивать цифру, сославшись на военную тайну.