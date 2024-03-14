В Руденске «креативно» подошли к подсыпанию дороги 14.03.2024, 2:34

Иллюстративное фото

Использовали все — вплоть до обломков кирпичей и досок с гвоздями.

Житель Руденска показал, как «привели в порядок» одну из дорог в поселке. Видео креативной «подсыпки» опубликовал в TikTok канал «Пуховичи|Новости».

«Вот так вот в Руденске засыпают дороги. Кирпичи, крошки, палки с гвоздями. И вы, люди, ездите! Наслаждайтесь!» — прокомментировал он видео. Оно собрало за три дня почти 270 тысяч просмотров и более 200 комментариев.

Местный житель не сообщил, где именно в поселке так «привели в порядок» дорогу. Но, судя по видео, для подсыпки использовался строительный мусор.

Напомним, 11 марта Александр Лукашенко потребовал, чтобы до 9 мая все дороги в Беларуси «были восстановлены». Вопрос состояния дорог он поднимал и 24 апреля 2023 года. Тогда он потребовал от правительства в течение года привести в порядок дорожное полотно.