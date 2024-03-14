Под Белгородом усиливают посты полиции 14.03.2024, 5:32

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ГУР обнародовал перехват.

Россияне выставляют больше людей на полицейских постах в Белгородской области на фоне прорыва границы русскими добровольцами. Об этом свидетельствует перехват, обнародованный Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В частности, россиянин в телефонном разговоре заявляет, что полицейских перебрасывают из Белгорода. Он добавляет, что на постах в Грайворонском районе, имеющем общую границу Украины, стоит по пять экипажей полицейских.

По его словам, причиной этого является «какое-то усиление».

Он также добавил, что на каждом посту должно быть по три человека.