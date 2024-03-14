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Bloomberg: За два дня дроны уничтожили 12% нефтеперерабатывающих мощностей России

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  • 14.03.2024, 8:04
  • 8,816
Bloomberg: За два дня дроны уничтожили 12% нефтеперерабатывающих мощностей России

Опубликована карта.

За последние два дня 12% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены украинскими БПЛА.

Об этом сообщил Bloomberg.

По данным издания, на три объекта, на которые за последние два дня напали украинские беспилотники, приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России.

В результате авиаудара в среду возник пожар на одном из крупнейших в стране предприятий по переработке нефти - Рязанском заводе ПАО «Роснефть». Завод пришлось остановить две установки первичной переработки нефти.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 200 километрах юго-восточнее Москвы, имеет мощность 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день. Это крупный поставщик моторного топлива для российских регионов вокруг столицы.

Небольшой Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод на юге Ростовской области также был остановлен из-за атаки беспилотника. Последняя волна атак, начавшаяся во вторник, повредила установку нефтеперерабатывающего завода «Норси» ПАО «ЛУКойл» в Нижнем Новгороде и коснулась нефтебазы в Орловской области.

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