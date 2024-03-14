«Есть признак, что в Кремле паника» 1 14.03.2024, 8:11

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«Элита» начинает суетиться.

Быстрая реакция главы РФ Владимира Путина по поводу рейда добровольцев легиона «Свобода России», «Российского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» на территорию Белгородской и Курской областей РФ свидетельствует о панике в Кремле.

Путин уже успел прокомментировать прорыв бойцов легиона «Свобода России», «Российского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» в Белгородской и Курской областях. Он назвал рейд добровольцев попыткой сорвать «выборы» в России и желанием Украины «получить козыри для обмена территории на возможных переговорах».

О чем свидетельствует заявление российского диктатора, объяснил доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский в эфире «24 Канала».

По его словам, отношение россиян к рейду добровольцев зависит от их позиции относительно войны в Украине.

«То, что еще суток не прошло с начала похода, а Путин уже сделал заявление, признак того, что в Кремле паника. Они совсем не ожидали, что «голосование» пойдет таким образом», – объяснил Барановский.

По его словам, кремлевская «элита» не знает, что делать с этой ситуацией и начинает суетиться. Даже придумывают теракты от имени Алексея Навального, скончавшегося 16 февраля в колонии.

«Режим Путина кровавый, поэтому от него можно ожидать каких угодно преступлений. Главное то, что мы (российские добровольцы – ред.) готовы с этим бороться. Мы призываем всех россиян присоединяться к нашей борьбе», – сказал Барановский.

Ранее в сети появилось видео, на котором люди, называющие себя «боевыми отрядами Навального», анонсировали теракты в России во время перевыборов Путина.

«Здесь ярко прослеживается почерк ФСБ. Ни для кого не секрет, что Путин пришел к власти, взрывая дома в Москве. Сейчас Кремль может повторить этот кровавый спектакль», – добавил Барановский.

Он подчеркнул, что операция под чужим флагом – это классика советских и российских спецслужб. Так же, как действовали в советские времена против повстанцев на Западе Украины, в странах Балтии соответственно такие же сюжеты путинский режим использует внутри российской политики.