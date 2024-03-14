Проблемы с правой рукой и ногой: Путина начало выкручивать прямо на публике 7 14.03.2024, 8:21

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Состояние здоровья главы РФ ухудшилось?

Во время интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву глава РФ Владимир Путин снова привлек внимание пользователей социальных сетей своим странным поведением, пишет dialog.ua.

Во время разговора Путина буквально начало корежить: на ходу он занял странную позу, вывернув правую руку и ухватившись ею за ручку кресла, как будто боится упасть.

В социальных сетях активно обсуждают возможные причины странной позы и жестов. Пользователи предполагают, что это связано с ухудшением состояния его здоровья.

Ранее журналисты сообщали, что в 2012 году Путин упал с лошади и серьезно повредил позвоночник.

Один из знакомых президента РФ рассказал, что после одного из падений Путин какое-то время «даже не мог встать на ноги», а потом его долго лечили. С тех пор он хромает на публике, а также часто вращает ногами, пытаясь справиться с внутренним физическим дискомфортом.

Поведение Путина резко контрастировало с почти неподвижно сидящим напротив Киселевым - на его фоне он выглядел странно, постоянно двигая обеими ногами и руками.