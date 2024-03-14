«Все жужжит»: россияне рассказывают друг другу об украинских танках в Белгородской области 2 14.03.2024, 8:29

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Танки движутся к населенному пункту Грайворон.

На территории Белгородской области России продолжаются чрезвычайно активные боевые действия. Россияне рассказывают друг другу об украинских танках в районе населенного пункта Грайворон.

По их словам, все вокруг «жужжит и бахкает». Соответствующий аудиоперехват появился в распоряжении OBOZ.UA.

По словам одной из россиянок, украинские танки якобы были выстроены в направлении Казинки.

«Что-то ждут стоят, кто его знает, что. Якобы у них вот эти вот, как пантонные мосты, знаешь, через наши окопы, чтоб переезжать. Переехал, вот это всё готово. Кто знает, что они ждут. И тут всё гудит, я не знаю, вон пишут, бахи, прилеты. Осторожней там, потому что вот это прилетело», – добавила она.

Ее собеседница на этот рассказ отреагировала боязнью, добавив, что «по телефону такое нельзя говорить».