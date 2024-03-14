Медведев подставил шефа

Медведев подставил шефа5
- Телграм-канал «СерпомПо»
- 14.03.2024, 8:42
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С таким-то загаром — и выходить на люди?
Медведев на митинге в поддержу Путина в Волгограде вместе вместе с рэпером ST спел песню «Дай ему сил». Речь, разумеется, о Путине и выборах.
Но с таким цветом лица в конце длинной зимы агитация за Путина его сменщиком и замом по Совбезу выглядит просто подставой. Народ воюет, пояса затягивает, а Медведев загорает, причем, явно не под российским солнцем.
Это для этого надо дать Путину силы? Чтоб его элитка продолжила загорать и жировать?
Телграм-канал «СерпомПо»