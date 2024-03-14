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Медведев подставил шефа

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  • Телграм-канал «СерпомПо»
  • 14.03.2024, 8:42
  • 9,304
Медведев подставил шефа

С таким-то загаром — и выходить на люди?

Медведев на митинге в поддержу Путина в Волгограде вместе вместе с рэпером ST спел песню «Дай ему сил». Речь, разумеется, о Путине и выборах.

Но с таким цветом лица в конце длинной зимы агитация за Путина его сменщиком и замом по Совбезу выглядит просто подставой. Народ воюет, пояса затягивает, а Медведев загорает, причем, явно не под российским солнцем.

Это для этого надо дать Путину силы? Чтоб его элитка продолжила загорать и жировать?

Телграм-канал «СерпомПо»

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