Минчане вынудили квартирантку выселиться, а затем решили взыскать с нее кучу денег 3 14.03.2024, 8:46

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Кому в итоге пришлось платить?

Найти съемную квартиру с адекватными хозяевами везет далеко не всем (впрочем, как и хозяевам с арендаторами). Непростая ситуация сложилась у жительницы Минска: она сняла квартиру, а меньше года спустя ее поставили перед фактом, что надо съехать через месяц. Девушка нашла новое жилье и выселилась раньше, но хозяевам это не понравилось, и они отказались расторгать договор, требуя «дожить» и доплатить до того срока, который удобен им. Съемщица подала в суд — и получила встречный иск, где ее обвинили почти во всех грехах, начиная с неуплаты. Кто в итоге оказался в выигрыше? Детали узнали из опубликованного судебного решения, пишет zerkalo.io.

Алина (все имена вымышлены) сняла квартиру в начале 2023 года. Договор подписали 18 февраля с хозяином — Геннадием. Девушка говорит, что исполняла все свои обязательства, платила исправно, деньги забирала мать хозяина — Лариса. Арендная плата составляла 640 рублей, плюс каждый месяц съемщица оплачивала коммуналку. Расчетным днем было 7-е число, и договор был до 7 января 2024 года.

Однако уже 28 октября Лариса заявила, что через месяц, 30 ноября, Алина должна выселиться из квартиры. Квартирантка стала звонить хозяину, пытаться выяснить, что происходит, правда ли это и почему ей нужно съезжать, но Геннадий не брал трубку. Тогда Алина занялась поиском нового жилья.

Видимо, оно нашлось, и 7 ноября девушка сообщила хозяевам, что съезжает прямо сейчас. Аренда у нее была оплачена до этого дня, а ЖКУ она должна была оплатить при получении квитанции (что потом и сделала).

Согласно договору, расторгнуть его можно было по соглашению сторон или по инициативе арендатора в любой момент, если он исполнил свои обязательства перед хозяином. При расторжении съемщица должна была оставить квартиру в том же состоянии, как приняла, за исключением естественного износа, при этом акт приема-передачи помещения мог составляться, а мог и не составляться.

Как позже расскажет на суде Лариса, в тот день она приехала, чтобы взять с Алины деньги до конца ноября. Они встретились у дома, и девушка сказала, что прямо сейчас съезжает с квартиры, предложила подняться наверх и составить акт приема-передачи. Однако Лариса заявила, что не согласна расторгать договор сейчас, а хочет именно с 30 ноября. Составлять акт она отказалась.

Тогда Алина просто уехала из квартиры в новую. Договор продолжал действовать, хозяева отказывались его разрывать, пока Алина не заплатит им аренду до конца ноября, и она подала в суд, чтобы соглашение расторгли в принудительном порядке с 8 ноября 2023 года. Также она потребовала с ответчика возмещения судебных расходов.

Кругом виновата

Однако владельцам не понравилось то, в каком положении они оказались, и они решили ответить встречным иском. Геннадий заявил, что Алина нарушила условия договора и должна ему много денег.

Согласно той версии, которую хозяин и его мать представили суду, Алина сняла квартиру в январе 2023 года, но так как менялся собственник (2 февраля Лариса подарила квартиру сыну), договор первое время был устным, а подписали его только 18 февраля. По словам хозяев, девушка фактически жила в квартире с 30 января (между тем, те факты, что срок договора был не ровно на год, а до 7 января 2024-го, а расчетным днем было 7-е число месяца, заставляют подозревать, что на самом деле Алине сдали квартиру даже не 30-го, а 7 января).

При этом Геннадий и Лариса утверждали, что за период 30 января – 18 февраля, когда договора не было, Алина им ничего не заплатила, и требовали за это 409 рублей. Они никак не объяснили, зачем потом подписали договор с человеком, который якобы не платил за жилье.

Второй претензией было, что вместе с Алиной все время жил ее парень, который якобы отказывался заключать договор. По мнению хозяев, съемщица тем самым нарушила подписанное соглашение. Они затребовали с нее по 100 рублей за каждый месяц проживания парня в квартире.

Третья претензия — то, что Алина и ее парень, обустраивая квартиру под себя, по словам хозяев, вкрутили в стены кронштейны для навесной мебели. А это якобы нарушило целостность стен, могли пострадать инженерные коммуникации. Поскольку восстановление стен и внутристеновых коммуникаций не относится к текущему ремонту, Геннадий и Лариса считали, что Алина обязана отремонтировать квартиру до того состояния, в котором ее получила.

Наконец, утверждали хозяева, девушка не оплачивала городской телефон, хотя обязана была оплачивать всю коммуналку, и накопился долг 41 рубль.

Геннадий и Лариса уверяли, что именно по причине многочисленных нарушений договора они решили выселить девушку. Однако они хотели сделать это с 30 ноября, и, по их мнению, Алина, как нарушительница, была обязана выселиться именно в срок, который укажут хозяева, поэтому не имела права съехать 7 ноября и должна была заплатить им до конца месяца.

Одновременно с этим хозяева, пользуясь тем, что договор до сих пор не расторгнут, утверждали, что на самом деле Алина не вернула им квартиру, и они даже не знают, выехала ли она из нее. По их мнению, она все еще продолжает жить там и обязана оплатить аренду с 8 ноября и вплоть до момента суда.

Таким образом, Геннадий и Лариса потребовали с девушки арендную плату за время проживания без договора — 409 рублей, деньги за период после выселения (8 ноября — 17 января) — 1481 рубль, плату за проживание парня в квартире — 1100 рублей, коммуналку за декабрь-январь — 64 рубля и плату за телефон — 41 рубль. А сверху еще 102 рубля за госпошлину. Общая сумма составила 3197 рублей. Также в иске было требование вернуть квартиру в изначальное состояние и передать ее по акту приема-передачи.

«Какие ваши доказательства?»

Суд признал все доводы хозяев несостоятельными. Фактически все их обвинения и претензии к Алине строились лишь на словах, а никаких доказательств нарушений с ее стороны у владельцев квартиры не было.

Так, суд напомнил Геннадию, что его мать сама отказалась составить акт приема квартиры в день выселения Алины. Впрочем, и когда с девушкой подписывали договор, акт тоже не составлялся. Поэтому совершенно неизвестно, в каком состоянии была квартира до и в каком осталась после. Подтвердить, что именно Алина установила там кронштейны и они нанесли какой-то вред, хозяева тоже не могли. В итоге судья пришел к выводу, что требовать от девушки ремонта квартиры нет никаких оснований.

Точно так же не было у хозяев и доказательств того, что Алина жила в квартире до начальной даты договора, 18 февраля, и тем более что она за этот срок не заплатила.

Что касается денег за проживание ее парня, суд отметил, что плата за аренду квартиры по договору составляла 640 рублей и дополнительных соглашений не заключалось, значит, взыскивать с Алины что-то сверх этого нет оснований. В то же время хозяева имеют право подать в суд на самого парня и потребовать деньги за проживание с него.

Насчет даты выселения суд пришел к выводу, что Алина в соответствии с договором имела полное право выселиться 7 ноября или в любую другую дату после исполнения своих обязательств, что она и сделала. Поэтому мнение хозяев, что она была обязана выселиться тогда, когда укажут они, не основано на законе.

Доводы о том, что девушка жила в квартире после выселения и должна за это платить, суд также отмел, так как из слов самих хозяев следовало, что они знали о выезде Алины и сами отказывались расторгать с ней договор.

Наконец, по вопросу оплаты за городской телефон суд указал, что телефонная связь не относится к жилищно-коммунальным услугам и в договоре найма не было ничего о том, что Алина обязана эту связь оплачивать, так что не платила она вполне правомерно и ничего не должна.

В итоге иск Алины с требованием расторгнуть договор с 8 ноября был полностью удовлетворен. А вот встречный иск хозяев — полностью отклонен. Но этим неприятности для Ларисы и Геннадия не закончились. Как проигравшую сторону, их обязали возместить Алине все судебные затраты: 185 рублей за госпошлину и 820 рублей за помощь юриста, а всего 1005 рублей.

Кроме того, хозяевам квартиры пришлось еще доплатить пошлину за собственный иск. Гражданские суды могут быть довольно дорогими, и Лариса с Геннадием сами себе навредили, предъявив слишком много требований. Так, за рассмотрение вопроса о взыскании с квартирантки денег (больше 3000 рублей) они должны были государству 5% от суммы, вопроса о приведении квартиры в изначальное состояние — три базовых величины, вопроса о принуждении к составлению акта приема-передачи — еще три базовых. В итоге сумма пошлины составила 395 рублей.

Таким образом, безуспешный суд с квартиранткой, нарушения которой владельцы жилья то ли выдумали, то ли не могли доказать, обошелся им в 1400 рублей.