В Харькове прогремел взрыв: оккупанты ударили по городу ракетой С-300
- 14.03.2024, 8:51
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Стало известно о последствиях.
В Харькове раздался взрыв во время российской воздушной атаки в ночь на 14 марта. В области продолжается тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова.
Взрыв в городе был слышен в 06:10 (по Минску).
«В Харькове взрыв», - написал мэр в своем Telegram.
Глава ОВА добавил, что российские захватчики «наносят удары по Харькову».
Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Перед этим в мониторинговых группах сообщали, что оккупанты запустили баллистику для удара по Харькову с российского Белгорода.
В командовании Воздушных сил информировали о многочисленных угрозах ракетных ударов по разным регионам.
Обновлено 07:00
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова.
«На эту минуту - без пострадавших. Есть повреждения нежилых гражданских помещений. Осмотр места профильными службами продолжается», - написал он.
Обновлено 07:30
Как позже рассказал мэр города, второй за утро «прилет» из-за российского удара пришелся по лесополосе Харькова рядом с нежилыми помещениями.
«Предварительно - С-300. По жертвам и пострадавшим - к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», - отметил Терехов.