В Харькове прогремел взрыв: оккупанты ударили по городу ракетой С-300 14.03.2024, 8:51

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Стало известно о последствиях.

В Харькове раздался взрыв во время российской воздушной атаки в ночь на 14 марта. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова.

Взрыв в городе был слышен в 06:10 (по Минску).

«В Харькове взрыв», - написал мэр в своем Telegram.

Глава ОВА добавил, что российские захватчики «наносят удары по Харькову».

Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Перед этим в мониторинговых группах сообщали, что оккупанты запустили баллистику для удара по Харькову с российского Белгорода.

В командовании Воздушных сил информировали о многочисленных угрозах ракетных ударов по разным регионам.

Обновлено 07:00

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова.

«На эту минуту - без пострадавших. Есть повреждения нежилых гражданских помещений. Осмотр места профильными службами продолжается», - написал он.

Обновлено 07:30

Как позже рассказал мэр города, второй за утро «прилет» из-за российского удара пришелся по лесополосе Харькова рядом с нежилыми помещениями.

«Предварительно - С-300. По жертвам и пострадавшим - к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких зданий», - отметил Терехов.