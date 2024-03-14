В Беларуси закрылось представительство Xerox 3 14.03.2024, 8:59

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Решение приняли собственники компании.

В Минске в феврале закрылось представительство известной компании Xerox, пишет издание «Белорусы и рынок» со ссылкой на данные, размещенные на сайте Мингорисполкома.

Решение о ликвидации представительства приняли собственники компании.

Представительство Xerox было зарегистрировано британским офисом американской корпорации в Минске в 2008 году. Но сам бренд присутствовал на рынке Беларуси с начала 1990-х. В том периоде продукция Xerox Corporation, мирового лидера в производстве массовых копировальных аппаратов, была одним из самых узнаваемых и востребованных у белорусов товаров западного мира.

На ее импорте, продажах и сервисе заработали первоначальные состояния многие известные бизнесмены Беларуси. Одним из первых «ксероксы» в страну в 1990-е начала завозить фирма «Идея», президентом и совладельцем которой был известный бизнесмен Леонид Шатон. Часть средств, вырученных от продажи дефицитной оргтехники, Шатон позже вложил в создание Белорусской фондовой биржи и Белорусского биржевого банка.

К середине 1990-х, после заполнения пустовавшей ниши, продажи «ксероксов» вышли на плато. До этого года они и сервис поставленных аппаратов поддерживались действовавшими в Беларуси представительствами корпорации.