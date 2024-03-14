«В России наложили в штаны» 2 14.03.2024, 9:02

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Экономический блок правительства Германии выступил за передачу ракет Taurus Украине.

Министры финансов и экономики ФРГ рассчитывают, что канцлер Олаф Шольц в итоге согласится на поставку в Украину ракет дальнего радиуса действия Taurus. Шольц настаивает, что эксплуатация этого оружия потребует участия немецких военнослужащих — а он считает это неприемлемым. Министры и военные указывают, что можно обойтись и без них.

Давление на Шольца усиливается почти по всему политическому спектру. Оппозиционная парламентская группа ХДС/ХСС назначила на четверг голосование по вопросу о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

На поставке настаивают и партнеры Шольца по правящей коалиции. Против расширения сотрудничества выступает лишь ультраправая «Альтернатива для Германии», которая до войны в Украине активно сотрудничала с Кремлем, но ее предложение запретить подготовку украинских военнослужащих на немецкой земле было снято с повестки в Бундестаге.

Отвечая в среду на вопросы депутатов, Шольц заявил, что считает безответственным предоставлять и применять без участия немецких солдат оружие, бьющее на 500 километров:

«Благоразумие не следует считать слабостью. И для меня исключены поставки таких дальнобойных вооружений, разумное применение которых было бы связано с участием немецких солдат, пусть и находящихся за пределами Украины. Это граница, которую я, как канцлер, переходить не хочу… Я считаю необходимым при поставках вооружений строго соблюдать неучастие немецких военнослужащих».

Соцопросы показывают, что большинство немцев (61%) поддерживают канцлера в этом вопросе; 29% согласны на поставку.

Между тем ведущие представители Партии зеленых и Свободной демократической партии (СвДП), входящих в коалицию с социал-демократами Шольца, придерживаются иной позиции. Министр финансов и лидер СвДП Кристиан Линднер не согласен с приводимым Шольцем обоснованием и все еще надеется, что тот изменит свою позицию, рассказал Bloomberg человек, знакомый с мнением министра. Линднер указывает, что можно технически ограничить дальность полета ракет, чтобы они не достигали территории России.

Законодателей, выступающих за отправку ракет Украине, поддерживает и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек, рассказал Bloomberg другой человек, знающий о позиции министра. Хабек раздражен единоличным решением Шольца, добавил он.

Недавно «тщательно рассмотреть» вопрос поставки Taurus правящую коалицию публично призвала министр иностранных дел, представитель зеленых Анналена Бербок. «Факты абсолютно ясны» и нужно дать Киеву «все ресурсы» для защиты территории и населения, заявила она.

Из опубликованного кремлевскими СМИ перехвата переговоров генералов Люфтваффе следует, что Taurus можно отправить в Украину и без участия немецких военных, а украинских специалистов можно было бы обучить и в Германии. На слушаниях в Бундестаге в среду Йенс Леман из фракции ХДС/ХСС отметил, что ни в Испании, ни в Южной Корее, где Taurus стоят на вооружении, нет солдат Бундесвера. Значит, и Украина может обойтись без них, сказал он.

В России очень боятся получения Украиной ракет Taurus, заявила председатель комитета по обороне и член СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Именно этим она объяснила публикацию перехвата переговоров: так, по ее мнению, Москва пытается заставить министра обороны отправить в отставку толковых генералов и укрепить канцлера в решении не поставлять ракеты Украине:

«Очевидно, что в России из страха перед ракетами Taurus по-настоящему наложили в штаны».