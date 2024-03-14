Белоруса, зараженного ВИЧ-инфекцией, пытались выгнать из России 1 14.03.2024, 9:15

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Но ничего не вышло.

Управление Роспотребнадзора по Брянской области РФ вынесло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Беларуси на том основании, что он является носителем ВИЧ-инфекции. Мужчина обжаловал постановление в суде и выиграл, сообщает издание «Брянский ворчун».

Суд пришел к мнению, что решение о нежелательности пребывания в РФ обладателей не российских паспортов, зараженных ВИЧ-инфекцией, может распространяться далеко не на всех. Исключение составляют те иностранцы, кто имеет постоянно проживающих на территории России близких родственников. При этом они сами не нарушают федеральное законодательство.

Беларус оказался чист пред российским законом. Кроме того, он получает постоянную лечебную терапию дома. А в Брянской области у него проживает мама.

Роспотребнадзор попытался обжаловать это решение, но безуспешно. Областная судебная коллегия пришла к мнению, что российское санитарное ведомство не привело обстоятельств, свидетельствующих о том, что пребывание больного ВИЧ белоруса на территории РФ создает реальную угрозу здоровью населения.

Кроме того, принятое брянским Роспотребнадзором о нежелательности пребывания гражданина Беларуси в России «представляет собой серьезное вмешательство в сферу личной и семейной жизни и не является оправданной мерой, соразмерной преследуемой цели».