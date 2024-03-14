«Собирали на квартиру вместе, но муж оформил ее на свекровь» 14.03.2024, 9:54

Супруги купили двушку в Минске и оказались грани развода.

Стать владельцами столичных «квадратов» мечтают многие молодые семьи. Для одних это вполне может стать приятной реальностью, для других — превратиться в настоящий кошмар. В число последних попала Анастасия. Она утверждает, что супруг купил на их общие деньги двушку в сталинке, но оформил ее не на себя, а на мать. Итог — квартира под арестом, а брак трещит по швам. О том, как история любви переросла в сложные судебные тяжбы, рассказал Onliner.

Жили на съемных квартирах, но мечтали о своей

Анастасия познакомилась с Евгением в 2016 году. Начиналось все красиво: с романтики и встреч, километров дорог и жизни на две страны. На тот момент Настя, успешный бухгалтер с двумя высшими образованиями и степенью магистра, решила бросить все и умчать к своей второй половинке в Нижний Новгород, чтобы попробовать пожить под одной крышей, а заодно найти работу. С последним не срослось, поэтому вскоре девушка вернулась в Минск. За ней приехал и Женя.

С 2018 года началась их кочевая жизнь по столичным съемным квартирам. По словам Анастасии, получали оба неплохо: Евгений работал инженером-программистом в крупных IT-компаниях, она — главным бухгалтером.

— Вопрос о собственном жилье у нас всплывал всегда, поэтому мы активно на него копили, — рассказывает Настя. — В брак не вступали: расписались позже, в 2019 году — после рождения дочери.

По словам Анастасии, супруги часто просматривали разные варианты, но подходящей квартиры не было. Когда в 2020-м грянул ковид, женщина решила вернуться с дочкой в родной город в Брестской области. Евгений продолжал жить в столице, но приезжал к ним на выходные: расстояние не стало для семьи проблемой.

— Супруг оплачивал нам квартиру в райцентре и выделял деньги на содержание ребенка. При зарплате айтишника он давал нам копейки — по 70 рублей в неделю, плюс было пособие. Он финансово помогал родителям, никогда о них не забывал, чего не скажешь про нас с дочкой. Я не выдержала и, будучи в браке, подала заявление в суд на алименты и свое содержание. После этого на руки я стала получать порядка 1000 долларов в месяц. На наши отношения это никак не повлияло. Мы продолжали жить на два города, копить на квартиру и воспитывать дочь.

Через год Настя с ребенком вернулась в Минск. Супруги сняли двушку на ул. Маяковского и определили дочку в сад. Женя продолжал помогать маме с отцом и часто отсутствовал дома. По словам Анастасии, их отношения со свекровью всегда были напряженными.

— Свекровь всегда испытывала ко мне неприязнь: как будто перетягивала одеяло на себя не только в части финансов, но и внимания. Женя всегда старался держать нейтралитет. Свекровь никогда не принимала участия в наших с мужем обсуждениях по поводу покупки квартиры. Сама она всю жизнь работала учителем младших классов, сейчас на пенсии со свекром, Женя их содержит.

После того как в семье появился ребенок, вопрос с жильем обострился. Супруги стали активней присматриваться к вариантам в пределах Лошицы. Работали оба и, по словам Насти, откладывали и хранили деньги наличными в съемной квартире.

— Мы постоянно обсуждали с ним объявления. Как-то даже нашли подходящий вариант на ул. Денисовской, но в последний момент передумали. Смотреть объекты всегда ходили вдвоем, иногда брали с собой дочку. Помню, агенты удивлялись, как быстро я могу оценить стоимость ремонта.

«Созвонилась с агентом, но никто не сказал, что на встрече присутствует свекровь»

Вскоре желаемая квартира, которая и стала причиной всех бед, нашлась на ул. Маяковского. Она продавалась через столичное агентство недвижимости. Расположенная в сталинке симпатичная двушка с высокими потолками и паркетом приглянулась супругам. Дело было за малым: договориться c хозяевами о цене.

— Всю коммуникацию с агентом вела я. Мне довольно быстро удалось сбить цену на квартиру до 62 500 долларов, поэтому через пару дней после просмотра мы пришли к преддоговору. К слову, Дмитрий (агент) чуть позже на суде подтвердил, что знал: квартиру покупает семья, ни о какой свекрови в тот момент речи не шло. Мы со своей стороны озвучили ему, что жилье приобретается за наличные деньги.

По словам Анастасии, Дмитрий был в курсе, что договор купли-продажи будет оформлен на супруга, однако прямого общения между ними не было. Агент получил номер телефона Евгения только 21 ноября, за пару дней до сделки.

— 14 ноября нас с Женей пригласили в офис агентства недвижимости, чтобы заключить преддоговор. Там я впервые увидела продавцов: их было двое. Они настояли на том, чтобы я передала им 1000 долларов. Меня это насторожило. Полагаю, они испытывали финансовые трудности, поэтому им нужна была эта сумма. Я попросила их паспорта, чтобы проверить через сайт Минюста, нет ли за ними задолженностей. Все было чисто. Мы подписали преддоговор, я передала им сумму задатка. Эти деньги мы взяли из общей копилки. Вообще, насколько я знаю, в день совершения сделки в агентстве заключают договор на хранение средств. В нашем случае этого не было.

— Какая часть накопленных денег была вашей, а какая — супруга?

— У нас в семейном бюджете был неравный вклад: все-таки зарплата айтишника отличается от зарплаты главного бухгалтера. Моих денег в общей сумме было минимум 20 000 долларов. Чтобы не было вопросов, я предложила Жене заключить брачный договор после покупки квартиры. Он отказался.

По словам женщины, 22 ноября, за день до сделки, супруг остался у родителей. Он позвонил и попросил передать ему деньги с запасом, на случай, если какая-то из купюр будет повреждена. Настя предложила перенести встречу на следующий день.

— Мы встретились утром 23 ноября на Привокзальной площади, я передала ему деньги и пошла на работу. За 15 минут до встречи я позвонила агенту, чтобы уточнить, нужно ли мое присутствие. Он ответил: «Сделка пройдет без вас». При этом никто не сказал мне, что на встрече присутствует свекровь. То есть за 15 минут до сделки по покупке квартиры на совместно нажитые средства я не знала о том, что владелицей квартиры станет моя свекровь.

В этот же день, вечером, Анастасия пришла домой, планируя отметить с мужем радостное событие, но ни шампанского, ни Евгения женщина не увидела.

— Звоню Жене, спрашиваю, где он, и узнаю, что у родителей. Мы начинаем обсуждать сделку. Я пытаюсь узнать, кто стал собственником, но он уходит от ответа. Только на следующий день из разговора со свекровью я узнала, что владелицей квартиры стала она. У меня был шок.

По словам Насти, после этого на контакт с ней никто не шел. Ей пришлось вывезти вещи из арендной квартиры к родителям в Брестскую область, поскольку срок договора истекал. С тех пор она живет на чемоданах и на два города.

— После сделки я увидела Женю где-то через месяц. Ключи от квартиры мне никто так и не дал, то есть мы с дочкой фактически оказались на улице. Да, мужу и свекрови не понравилось, что я начала отстаивать свои права и претендовать на жилье. Но а как иначе? Теперь они утверждают, что все эти деньги принадлежали свекрови. Но это ложь!

«62 500 долларов, которые были потрачены на покупку квартиры, принадлежали маме»

Журналисты дали слово Евгению, который не сразу, но согласился рассказать о своем видении этой ситуации.

— Последние пару лет наши отношения с Анастасией заметно испортились, — отметил мужчина. — Я с ней не живу на регулярной основе. Могу забрать дочь из сада, посидеть с ней, дождаться возвращения супруги с работы, и на этом все. Ночевал в квартире редко. Да, мы иногда проводим время вместе, но это больше похоже на гостевой брак. Я много раз пытался давать нашим отношениям шанс, но увы, ничего не получается. Доверие к Насте утрачено, особенно после того, как она подала на алименты, находясь со мной в браке.

Ради дочери, говорит Евгений, они пытались с женой создавать видимость семьи. Сам он рос без должного внимания со стороны отца, поэтому для него вся эта ситуация стала возвратом в детскую травму.

— Вопрос о покупке жилья мы обсуждали часто. Я хотел, чтобы жена с дочкой жили в Минске и я мог чаще видеть ребенка. Никаких общих накопленных средств, о которых говорит супруга, у нас не было. У меня свой бюджет, у нее свой. Я не жил с ней, платил алименты, просто приходил, виделся с дочкой и уходил. О каких совместных деньгах может идти речь? Второй вопрос: откуда у нее могло быть 20 000 долларов, если она три года сидела в декрете? Да, я платил ей хорошие алименты — около 1500 долларов в месяц, она смогла купить машину, съездить на отдых с тещей и дочкой. Не могу утверждать, что за мои деньги, но тем не менее.

По словам минчанина, супруга на суде утверждала, что внесла за квартиру деньги, которые остались у нее после продажи дома в Брестской области, доставшегося от родственников.

— Она говорит, что те 8000 белорусских рублей, вырученные за дом, были внесены в общую копилку. Это вранье! 62 500 долларов, которые были потрачены на покупку квартиры, принадлежали маме.

— До сделки вы разговаривали с женой о том, на кого будет оформлена квартира?

— Изначально таких разговоров не было: Насте было неважно, кто станет собственником квартиры. Потом, когда мы нашли подходящий вариант на ул. Маяковского, жена начала задавать этот вопрос. Я ей озвучил, что квартира будет оформлена на мать. Она предлагала оформить квартиру на меня и заключить брачный договор, но я отказался. В конечном счете бросила: «Делай как хочешь». Фактически это были ее последние слова перед покупкой квартиры.

— Еще раз: она передавала вам деньги в день сделки?

— 0 рублей, 0 копеек, — повторяет Евгений. — Задаток в 1000 рублей тоже вносился из бюджета мамы. Если бы при покупке квартиры была задействована часть ее средств, мы бы действительно могли испытывать муки совести. Я логически рассуждаю: за пару дней до покупки я сказал ей, что квартира будет оформлена на мать, претензий с ее стороны не было. Более того, Настя знала, где и когда будет проходить сделка, она свободно могла приехать в офис. Узнав о том, что хозяйкой квартиры стала мама, она от истерики перешла к угрозам. И сюрпризы после этого действительно начались.

По словам мужчины, в милицию посыпались заявления с требованием о вселении в столичную квартиру родителей мужа (там прописана дочь супругов), в суд — иски о признании сделки недействительной, в ОПИ — заявления о взыскании алиментов за отдельный период времени. Минчанин утверждает, что увидеться с ребенком также стало крайне сложно.

Журналисты попытались пообщаться с представителями агентства недвижимости, которое сопровождало сделку, но они отказались комментировать ситуацию.

«Ответственность может наступить, вплоть до взыскания убытков с агентства»

Дать правовую оценку непростому конфликту мы попросили заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов Алексея Прибыльского.

— В рамках этой ситуации есть два глобальных вопроса, — считает юрист. — Первый — имело ли право риелторское агентство заключать основной договор купли-продажи с лицом, которое до этого не фигурировало в сделке? И второй — что теперь с этим делать?

Давайте поясним, что такое предварительный договор. Это соглашение, в рамках которого стороны принимают обязательства заключить сделку в будущем и подписать основной договор купли-продажи. Предварительный договор заключается без обеспечения, это намерение, не более. Обеспечение — это, как правило, задаток либо какая-то иная форма гарантии. При заключении предварительного договора лицу передается сумма денег в счет будущей сделки, и если она срывается по вине того, кому дан задаток, он должен возвратить двойную сумму задатка.

В нашем случае предварительный договор заключала гражданка: она давала задаток, но в конечном счете основной договор купли-продажи с ней заключен не был.

Единственное, что она может потребовать в рамках этой сделки, — взыскать двойную сумму задатка в связи с тем, что основная сделка с ней заключена не была. На этом все.

То, что договор купли-продажи был оформлен на свекровь, которая не принимала участия в подписании предварительного договора и никак не фигурировала в процессе, значения не имеет. Закон не запрещает это делать. Но здесь, безусловно, нужно изучить действия риелторского агентства, поскольку предварительный договор — это все-таки документ, который заключается между продавцом и потенциальным покупателем. Однако не стоит забывать, что есть еще взаимоотношения между риелтором и клиентом. И здесь нужно смотреть, какое обязательство брало на себя риелторское агентство в отношении продавца и покупателя недвижимости.

Если в этой части будут какие-то нарушения, тогда ответственность есть, вплоть до взыскания убытков в пользу истца, в рамках статьи 14 Гражданского кодекса. Но, как правило, доказать вину агентства в таких случаях крайне сложно.

Еще один момент. Если мы все-таки можем ставить вопрос о том, что в данной ситуации использовались денежные средства заявительницы, она может в рамках статьи 971 Гражданского кодекса взыскать со свекрови сумму, которая, по ее мнению, была использована для приобретения квартиры. В этом случае ей придется доказать, что эти деньги у нее действительно были, а у того, кто эту квартиру приобрел, они отсутствовали. Здесь нужны доказательства, но на практике их не всегда легко получить. В первую очередь потому, что многие хранят деньги дома в стеклянных банках.

— Алексей, представитель агентства должен был уведомить Анастасию о том, что в сделке участвует свекровь, или это необязательное условие?

— Надо исходить из положений соглашения, которое было подписано между сторонами. Из того, какой объем прав и обязанностей зафиксирован в этом договоре.

Если в документе обязанности риелтора ограничиваются только тем, что он предлагает варианты того или иного объекта, это одно дело. Другое — когда он берет на себя обязательство сопровождать сделку от А до Я: занимается поиском вариантов и подготовкой документов для предварительного договора, проверяет историю объекта, сопровождает в БРТИ на подписание договора и прочее. Во этом случае, безусловно, агентство должно было поставить гражданку в известность. Но, повторюсь, нужно понимать, какие обязанности сторон прописаны в договоре.