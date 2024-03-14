WSJ: США будут производить важное для Украины оружие в странах-союзниках 1 14.03.2024, 10:03

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Первый завод открывают в Австралии.

США планируют производить критически важное оружие для Украины в странах-союзниках: в Австралии откроют первый иностранный завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что завод планируют открыть на австралийской военной базе на окраине Сиднея, которая называется «Корпус 215».

По данным издания, быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке — от ракет до артиллерийских снарядов — подорвало способность американской промышленной базы удовлетворять спрос и пополнять истощенные запасы, из-за чего администрация президента США Джо Байдена пытается создать несколько производственных линий в странах-союзниках для критически важных видов вооружений, «хотя это нелегко».

Европейские производители говорят, что им нужны долгосрочные заказы от правительств, которые бы придали им уверенности в расширении мощностей.

По плану, компания Lockheed, которая сейчас производит GMLRS только на одном заводе в Камдене, штат Арканзас, США, наймет шесть австралийских инженеров и отправит их на этот завод, чтобы они ознакомились с производственным процессом. Lockheed будет отправлять полусобранные части ракет из США в Австралию, где они будут проходить окончательную сборку на новой производственной линии в «Корпусе 215».

По словам австралийских официальных лиц, первая партия из около десятка GMLRS австралийской сборки будет испытана к концу 2025 года, а к концу 2030-го Австралия намерена производить тысячи ракет ежегодно, в том числе и за пределами Корпуса 215.