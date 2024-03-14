В Дзержинске задержали замдиректора завода и главного энергетика 2 14.03.2024, 10:09

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За что?

Сотрудники милиции задержали за взятку троих жителей Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 35-летний заместитель директора и 45-летняя женщина — главный энергетик завода — получили свыше 15 тысяч рублей в качестве взятки. Поспособствовал им в этом посредник — 40-летний главный инженер обслуживающего предприятия в энергетической сфере. Деньги им передал 42-летний представитель одной из местных коммерческих организаций за признание его фирмы победителем в процедуре закупки по поставке оборудования для нужд завода.

Следователи возбудили в отношении взяткополучателей уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а в отношении 40-летнего посредника — за соучастие в совершении преступления.