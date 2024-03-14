На границе Беларуси с Украиной открыли новую заставу 1 14.03.2024, 10:18

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Новая погранзастава открылась на участке ответственности Мозырского погранотряда.

Об этом сообщила 14 марта пресс-служба Госпогранкомитета.

«Современный комплекс позволит пограничникам повысить эффективность выполнения задач по обеспечению безопасности наших рубежей», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале февраля этого года ГПК открыл новый комплекс погранзаставы «Мохро» в Ивановском районе Брестской области. В зону ответственности этой погранзаставы входит участок границы с Украиной протяженностью более 30 км.