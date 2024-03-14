«Это просто другая планета: мне хочется жить и создавать» 14.03.2024, 10:28

Минчанка потратила €12 тысяч, чтобы увидеть айсберги и пингвинов.

«Попытка самоуничтожения за свои же деньги» — так иронично отнеслись к последнему путешествию Елены некоторые ее знакомые. Вместо того чтобы принимать солнечные ванны где-нибудь на райских Мальдивах, минчанка потратила €12 тыс. на тур в Антарктиду. Она провела четверо суток в самолете, терпела тряску на шхуне, набила кучу синяков — и все это ради каких-то пингвинов и айсбергов? «О да!» — таким будет короткий ответ Елены, которая с детства мечтала попасть на южный континент и к 34 годам наконец закрыла гештальт. О том, стоило ли такое приключение своих денег, белоруска рассказала Onlíner.

«Я задумалась: почему так много людей считают посещение Антарктиды несбыточной мечтой, но при этом Дубай или Мальдивы — вполне реализуемой обыденностью? Антарктида доступна и ни с чем не сравнима. Это как космос, просто другая планета!» — с таким посылом написала нам Елена на обратном пути в Минск, просматривая гигабайты отснятых фото и видео.

Многие возразят: за те деньги, которых стоит поездка на «другую планету», лучше сделать ремонт или поменять машину. И это вполне понятный выбор, соглашается Елена. Но у нее другие приоритеты.

— По жизни я достаточно экономная и даже местами жадная, — откровенничает белоруска. — Я не трачу деньги на бренды, не фанатею от покупки вещей. Крайне редко хожу в заведения, ни разу, например, не была ни в одном из баров на Зыбицкой. Мне жалко потратить €1000 (хотя я даже не знаю, сколько это стоит), чтобы неделю лежать на шезлонге в Турции. Мне это неинтересно, я туда не хочу.

Другое дело — реализация мечты. На мечту ничего не жалко.

Для понимания: Елена — человек очень увлеченный. Когда-то она загорелась идеей стать пилотом, нашла летную школу под Минском и прошла обучение. Теперь, уже имея на руках лицензию, девушка работает в этой же компании менеджером по продажам, а в свободное время управляет легкомоторным самолетом. Елена любит покорять не только облака, но и горы, поэтому несколько лет назад поднималась на Эльбрус — в совершенно незнакомой компании. Это было яркое и запоминающееся приключение.

В общем, со стороны покупка тура в Антарктику не выглядит каким-то экстраординарным решением для белоруски. Это логичное продолжение общего жизненного концепта о том, что «нет ничего невозможного, если очень захотеть».

— Когда-то давно, еще в девяностых, я любила рассматривать географические атласы и думала о том, как круто было бы попасть на самый южный континент. Тогда казалось, что для этого нужно быть заслуженным ученым-полярником — с седой бородой, в вязаном свитере с горлом. И эта мысль годами просто мелькала в голове фоном, — вспоминает Елена. — А в прошлом году я попала с коллегами в Аргентину, где мы учились пилотировать новый тип самолетов. И тут внезапно в голове щелкнуло: точно, а отсюда же до Антарктиды недалеко! И тогда я решила планировать экспедицию.

Большинство туров стоят в пределах €10 тыс.

Чтобы попасть в Антарктиду, уже давно необязательно быть научным сотрудником. Туристы отправляются в экспедиции и на огромных круизных лайнерах, и на небольших парусных судах. Стоимость фиксированная — около €10 тыс., если ты гарантированно хочешь отправиться в путешествие в конкретные даты. Если готов ждать last call на последние оставшиеся места, можно сплавать на «круизнике» и за €2 тыс.

— Я точно знала, что хочу идти под парусом, — рассказывает Елена. — Определиться с выбором компании было сложно, так как все предложения плюс-минус одинаковые. Я составила список вопросов и начала списываться с менеджерами, чтобы найти хоть какое-то отличие. В компании «Русарк» мне предложили пойти на новом судне, которое владелец назвал в честь своей жены. Это зацепило: ну трогательно же! А окончательный выбор был сделан, когда я узнала, что на шхуне в числе членов экипажа пойдут известные кругосветчики Андрей и Марина Клочковы. Они восемь лет прожили с детьми на маленькой 12-метровой яхте, ведут блог на YouTube. Они и в жизни оказались мечтателями с горящими глазами. Очень вдохновляющие люди.

Летела из Минска двое суток, сменила три самолета

Экспедиционные судна в Антарктиду стартуют из самого южного города в Аргентине. Елена летела туда по уже проверенной ранее схеме: из Минска «туркишами» в Стамбул, затем в бразильский Сан-Паулу (техническая посадка) и наконец оказалась в аргентинском Буэнос-Айресе. Трансатлантический перелет длился 16 часов, а дальше местными авиалиниями белоруска добралась до городка Ушуайя.

В общей сложности на перелеты ушло двое суток (и столько же обратно). Но разве это может испугать пилота-любителя?

— Что радует, визы в Аргентину белорусам не нужны. Спрашивают только, есть ли обратный билет, и просят указать адрес проживания. В этот раз даже почему-то не ставили печати в паспорт при въезде и выезде, — удивляется Елена.

Билеты на самолеты белоруска покупала заранее — они обошлись в $1700 в обе стороны. Еще примерно $150 девушка потратила на отели и питание в дни перелетов. Дополнительно туристы обычно тратятся на экипировку: непромокаемые мембранные куртки, штаны или комбинезоны. На этом Елена сэкономила: взяла с собой «горнолыжку», которая у нее уже была, и докупила только резиновые сапоги с теплыми вкладышами.

Если суммировать все затраты, получилось почти €12 тыс. Много это или мало? Зависит от вашего восприятия.

Впечатление №1 — ледниковое озеро в Аргентине

Аргентинский Ушуайя не особо впечатлил белоруску. Это небольшой одноэтажный город с разноцветными маленькими домиками, разбросанными на берегу залива Бигль. Смотреть в нем самом нечего, зато недалеко оттуда много природных достопримечательностей. Например, нацпарк «Огненная земля», где можно увидеть красивейшее ледниковое озеро — лагуну Эсмеральда.

— За день до назначенной даты отплытия мы списались с одной из девушек из нашей группы и пошли к лагуне. Так вышло, что вместе с ней мы потом жили в одной каюте и сильно сдружились. Она до сих пор продолжает путешествие по Южной Америке, и мы по-прежнему общаемся.

Лагуна Эсмеральда на острове Огненная Земля

Хайкинг в Аргентине был разминкой перед большим морским путешествием. Четвертого февраля Елена вместе с другими туристами заселилась на судно, а экспедиция началась только пятого. Говорят, так часто бывает во время туров в Антарктиду: экипаж предпочитает переждать шторм. Организаторы советуют покупать авиабилеты с запасом, предупреждая, что экспедиция может растянуться из-за погодных условий.

— У нас было двухмачтовое судно на 37 метров, достаточно большое для парусных шхун. Команда подобралась отличная — 15 гостей и 6 членов экипажа. Заселились на яхту, вечером познакомились, устроили барбекю-вечеринку и рассказали друг другу истории в духе «как я сюда попал» — почти как в пионерском лагере, — смеется Елена. — Все гости были русскоговорящие, но из разных стран: Россия, Беларусь, Чили, Аргентина. Я, если честно, опасалась конфликтов: все-таки незнакомые люди оказываются в закрытом пространстве. Забегая вперед, скажу, что все прошло отлично.

Впечатление №2 — пять дней тряски и синяки

Экспедиция в Антарктиду обычно занимает 16—19 дней, и первые 4—5 из них ты просто находишься в море, нигде не останавливаешься. При этом сам путь проходит через пролив Дрейка — самый широкий на планете. Океан здесь бурный, качает очень сильно, поэтому многие туристы проводят время исключительно в горизонтальном положении.

— Течения, сильные ветра — из-за этого в проливе постоянные штормы и тряска. Я, к счастью, переносила хорошо — думаю, это из-за опыта полетов. Но были и те, кого тошнило после каждого глотка воды. Кто-то пил таблетки, кто-то наклеивал специальный пластырь от укачивания, кто-то использовал все вместе, но ничего не помогало. Но даже те, кто лежал сутками, говорили, что оно того стоит, — убеждает нас Елена.

На обратном пути тоже качает, причем переход через пролив занимает на день больше. Но к тому времени на такие мелочи, как тряска, уже никто не обращает внимания.

— Ты просто привыкаешь к тому, что тебя всегда «побалтывает». Главное — постоянно фиксироваться, всегда иметь три точки опоры: ты стоишь на ногах и одной рукой обязательно за что-то держишься. Если так не делать, ты в любой момент можешь улететь и больно удариться. Вообще, в синяках были все: если стоишь, бедром упираешься о стол, о стену — это неминуемо. А еще все вещи нужно держать — тарелки, чашки. Нельзя просто расслабиться и ужинать. Потом первое время сидишь уже на земле и все равно придерживаешь чашку, — улыбается белоруска.

Душ без ограничений, питание — «все включено»

Быт на шхуне вполне комфортный, уверяет Елена. Парам предоставили трехместные каюты (и больше никого не подселяли), а туристов-одиночек расселили по трое в четырехместные. Сами помещения тесные, но это нормальная история для яхт. И чем меньше пространство, тем ниже риск улететь куда-нибудь далеко в тот момент, когда сильно качает.

Туалетов было достаточно: по крайней мере очередей, как в поезде, Елена не наблюдала. И душ разрешали принимать без ограничений, хотя некоторые гости брали с собой запас из влажных салфеток, предполагая, что условия будут «как в горах».

— Про питание лучше даже не спрашивать. У нас был кок, после которого мы с девчонками думали, как же нам теперь возвращаться домой: мы же не сможем так питаться! Представьте сами условия: там же постоянно качает, нельзя поставить кастрюлю на плиту и отвернуться, каждый предмет надо фиксировать. И при этом наш шеф готовил блинчики на завтрак, стейки на ужин, разные супчики на обед — начиная от тайских с морепродуктами и заканчивая борщом.

А еще Елену поразила скорость интернета на шхуне: пилить рилс и сторис можно было даже во время шторма.

— У нас на судне был установлен Starlink. Это необычное ощущение, что ты находишься где-то на краю земли, но у тебя работает интернет.

Самая южная в мире баня и мимимишные пингвины

На пятый день яхта подошла к первой важной точке — острову Кинг-Джордж (он же Ватерлоо) вблизи Антарктиды.

— На острове сразу несколько полярных станций— мы побывали на российской «Беллинсгаузен». Сходили на экскурсию и даже попарились в полярной бане! Нам повезло, это был банный день. Там мы впервые увидели морских слонов и пингвинов.

— И как вам пингвины?

— Первое впечатление — шок от того, что животные дикие, но тебя не боятся. Сначала ты думаешь: ну ладно, здесь рядом станции, пингвины просто привыкли к людям. Но даже когда мы высаживались в диких местах, было все то же самое! Они не убегают от тебя и сами по себе такие милые — постоянно взаимодействуют друг с другом, смотрят за детенышами. А еще кажется, что вот здесь на острове пингвинов очень много, потом ты садишься на шхуну, плывешь дальше, а они повсюду! Все пространство вокруг усыпано ими — их просто бесчисленное количество!

Есть строгие правила для туристов: к животным нельзя приближаться. Ограничение для пингвинов — 5 метров. Но даже наблюдать за ними на расстоянии — огромное удовольствие, отмечает Елена.

— Вот кажется, что в мультиках им добавляют какую-то мимимишность. Но нет, они такие же милые в реальности. Морские слоны, тюлени, котики тоже очень понравились: эти черные глаза…

Огромные киты и красивейшие айсберги

Во время «переходов», когда шхуна перемещалась с одной точки в другую, главным развлечением было искать китов, рассказывает Елена. Были даже так называемые китовые вахты: туристы по очереди дежурили на палубе, чтобы не пропустить кита или красивый айсберг.

— С китами многое зависит от удачи. Нам говорили, что мы гарантированно их увидим, но как именно — вопрос. У нашего повара на плече была татуировка — огромный выпрыгивающий из воды кит. Я пошутила, что, если увижу кита таким, тоже себе татушку сделаю. Я почему-то не верила, что смогу увидеть китов вживую. И вот проходит буквально час-два — и начинается что-то невероятное. Вокруг нас киты — с обеих сторон. Один кит даже коснулся борта шхуны ластом, «потрогал» ее. А потом мы наблюдали их «пузырьковую охоту»…

— Будете теперь делать тату?

— Придется, без вариантов, как только в голове созреет эскиз, — смеется Елена. — На мой взгляд, киты невероятные, есть в них что-то инопланетное. А как они звучат… Эти звуки не похожи ни на что.

Сегодня туристы охотятся за видео и фото с китами, а еще относительно недавно китов массово убивали. В 1986 году людям удалось договориться и ввести международный мораторий на коммерческий китобойный промысел. Бывшие китобойные базы и суда тоже стали своего рода достопримечательностью в Антарктиде — туда привозят участников экспедиций.

И конечно же, туристам показывают айсберги — разных форм и размеров. Елена рассказывает, что их пересаживали со шхуны на моторные лодки и катали вокруг огромных ледниковых гор. Впечатления настолько сильные, что иногда хотелось поставить этот день на паузу, чтобы переварить увиденное.

— Когда первый раз видишь айсберги, ощущение такое, будто попал на другую планету, — не устает повторять Елена. — Как может такая огромная ледяная глыба свободно плавать в океане? Ведь есть айсберги и по несколько километров в длину…

В активные дни у туристов было по одной-две высадки. Большинство из них — на острова Антарктики, а не на сам материк, как принято думать. На «большую землю» за время путешествия Елена высаживалась только два раза.

— Мы выходили на материк возле Paradise Bay — это одна из самых красивых бухт в Антарктиде. Она узкая, а рядом высокие ледяные стены. Ты прямо оказываешься в ледяном пространстве — это очень впечатляет. А вторая высадка была с пингвинами.

— Не было ли вам холодно во время путешествия?

— Нет, там же сейчас лето, ночью минус 5—6 градусов, днем около нуля. Ощущается немного холоднее, потому что влажность большая. Сыро, частые осадки, зато на солнце тепло.

Купание в ледяном океане, «Золотой Дрейк» и «всеобъемлющее счастье»

Популярная у туристов традиция — снять теплые куртки и комбинезоны и окунуться в ледяную воду в одних плавках или купальнике.

— Для меня это было смелым шагом, ведь я любитель очень горячей воды, почти кипятка. Но команда была такая поддерживающая, грех не попробовать.

Несмотря на то что много времени приходилось проводить на шхуне во время переходов, скучно участникам не было, отмечает Елена. Туристы постоянно придумывали себе развлечения.

— Все быстро сплотились и подхватывали любую затею. А давайте играть в мафию — давайте. А пойдемте наверх делать фотки — пойдемте. Кто-то играл на гитаре — все подпевали, смотрели по сторонам в окна, было очень романтично. Много разговаривали, снимали ролики про путешествие в разных жанрах (на суше есть «Золотой глобус», а у нас был «Золотой Дрейк»). При этом не было ощущения избыточности в общении, все уважали личное пространство — можно было посидеть в одиночестве и почитать книгу, послушать музыку в наушниках или спрятаться в своей каюте — «как в ракушке».

Дни летели очень быстро, а хотелось еще позависать в этом состоянии.

— Что в экспедиции впечатлило больше всего?

— Когда ты сталкиваешься с чем-то настолько новым, чего твои глаза раньше не видели, это все кажется фантастикой. Огромные айсберги, животные, которых ты никогда раньше не встречал, нереальные пейзажи — все вместе создает ощущение детской мечты, которая сбылась. Раньше ты просто фантазировал, а здесь оп — и все сбылось. И ты чувствуешь какое-то всеобъемлющее счастье.

— А что можете сказать скептикам, которые считают, что это переоцененное путешествие? Две недели плывешь и видишь одно и то же: снег, лед, пингвины…

— Знаете, если изначально тебе это неинтересно, тогда да, можно так рассуждать. Если относишься нейтрально, в Антарктиду тебя забросило случайно, скорее всего, сильно удивишься. А если мечтаешь о путешествии именно туда, тебя захлестнет просто буря эмоций.

Елена говорит, что Антарктида определенно перевернула ее жизнь — такого прилива энергии она давно не ощущала.

— Вроде бы должна была устать: столько дней в пути, качка, много людей. Но сработало иначе: мне хочется жить, хочется что-то делать и создавать.

— А есть другая глобальная мечта, уровня Антарктиды?

— Обязательно хочется посетить Африку, Арктику, Крайний Север. Ну, и космос… Надеюсь дожить до того момента, когда путешествия туда станут доступнее.

— Мальдивы совсем не интересуют?

— Пока точно нет. Может, после космоса.