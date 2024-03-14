Даже Такер смеялся бы над Путиным Сергей Ковальченко

14.03.2024, 10:30

В папочках принесли еще не всю информацию.

Интересное из интервью Владимира Путина его любимому пропагандисту Дмитрию Киселеву:

«Готовы ли мы к переговорам (мирным переговорам для завершения войны в Украине)? Да, готовы, но только на основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле».

По факту, Кремль готов посчитать своей победой сохранение оккупированных территорий. Думаю, что именно это он предлагал Вашингтону и поэтому поставки оружия со стороны США в Украину иссякли – ее таким образом принуждают к миру с Москвой.

«США объявили, что не собираются вводить войска на Украину. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и будем относиться, даже если они появятся на территории Украины».

«Если войска Польши войдут на украинскую территорию для «прикрытия украинско-белорусской границы» или в каких-то других местах, чтобы освободить воинские контингенты Украины для участия в боевых действиях, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда».

Видимо, в папочках еще не приносили информацию о том, что второй день бои идут в Курской и Белгородской областях. Владимир Путин языком наносит удары по войскам НАТО в Украине. Таким может умилиться только Дмитрий Киселев. Даже Такер бы уже смеялся над подобными раскладами.

P.S. Почему не пишут про ядерное оружие? Так это уже было.

Сергей Ковальченко, «Телеграм»