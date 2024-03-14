«В планах - уйти из найма и заняться собственным бизнесом» 3 14.03.2024, 10:52

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Модельер-конструктор из Беларуси стала тестировщиком в Польше.

Татьяна живёт в Белостоке. В Беларуси девушка два года работала модельером-конструктором, но с переездом в Польшу сменила сферу деятельности — стала тестировщиком. О поиске себя в новом деле и в новой стране Татьяна рассказала MOST.

В сентябре 2020 года Татьяна уехала из Беларуси в Ригу по политическим мотивам, оставив в Гродно работу в крупной компании по изготовлению спортивной и повседневной одежды.

— В мои обязанности входила разработка моделей одежды, изготовление и градация лекал, выкройка образца, проведение фотосессий и выбор материалов, — рассказывает беларуска. — За свою работу ежемесячно я получала 800 белoрусских рублей, но зарплата постоянно росла. Работа мне нравилась, несмотря на то, что просыпаться каждый день в 5:30 было тяжело: производство находилось за городом, а я не ранняя пташка. К тому же работать приходилось почти всё время на ногах, поэтому ноги и спина к концу дня очень болели и сил ни на что не оставалось.

Татьяна вспоминает, что увольняться ей было несложно и делала она это буквально на ходу: выехать из Беларуси девушке нужно было в экстренном порядке, а на сбор вещей у неё было всего 15 минут. Беларуска говорит, что самым сложным было попрощаться с хорошими коллегами. А начальница на прощание сказала Татьяне, что если та вернётся в Гродно, то снова возьмёт её на работу, повысив зарплату минимум в два раза.

«Если студент находит работу — оплачивает обучение в размере 600 евро»

Поскольку переезд за границу для Татьяны был вынужденной мерой, времени на выбор страны у неё не было. Выехать в Латвию девушке помогли. Однако там Татьяна надолго не задержалась. Прожив в Риге полгода и осознав, что оформить документы для легального трудоустройства не удастся, приняла решение переехать в Польшу.

— В Латвии я начала проходить бесплатный онлайн-курс по разработке игр и изучала язык программирования С# для написания скриптов для игр. Там же познакомилась с беларусом, который давно работал в IT. Он посоветовал обратить внимание на специальность «тестировщик», поскольку так начинал свой путь. Мне это было не особо интересно, больше привлекала разработка игр.

Татьяна вспоминает, что её муж нашёл курс по тестированию, попасть на который можно было, выполнив тестовое задание. Беларуска решила рискнуть. Выполнила задание — и прошла.

— Учёба длилась два месяца. Было очень много практических заданий. За невыполнение или плохое выполнение домашних заданий с курса отчисляли каждую неделю. В итоге курс начали проходить 200 студентов, а закончили — около 40. Я была в числе тех, кто закончил. Ещё в школе было необычное условие: если в течении трёх месяцев после окончания курса студент находит работу в тестировании — оплачивает обучение в размере 600 евро (в противном случае курс был бесплатным. — Прим.).

Работу с потока, на котором училась Татьяна, нашли только два человека. Беларуска успела выплатить за прохождение курса около 150 долларов. После этого у организаторов курсов начались судебные прения: их обвиняли в воровстве материалов у известного блогера. Татьяна говорит, что из-за этого студенты, которые начали обучение на втором потоке, так его и не закончили его, а все чаты были удалены.

При этом Татьяна не скрывает своей благодарности и говорит, что курс дал ей хорошую базу.

«Просила зарплату в 350-400 долларов, а мне предложили 500»

Первое время после переезда в Польшу Татьяна не работала: жила на запасы, зарплату мужа и помощь от латышей. Через месяц после переезда белoруска стала искать работу — выслала более 500 резюме.

— Мне ответили десять компаний и выслали тестовые задания. В итоге я пошла только на одно собеседование, после которого получила оффер — больше, чем ожидала. На старте я просила зарплату в 350-400 долларов, а мне предложили 500 с пересмотром зарплаты каждые три месяца. Спустя два года моя зарплата выросла в три раза. Но несмотря на хорошие условия и классный коллектив, я решила, что хочу работать в польской фирме, чтобы поддерживать знание польского на должном уровне — у меня он на уровне В2 — и в целом посмотреть, как сфера IT устроена в Польше.

«Эта компания — моя зона комфорта, из которой не хочется выходить»

Татьяна вспоминает, что возможность подвернулась сама собой: знакомый предложил хороший вариант. Девушка прошла все этапы отбора и была принята на работу.

— Здесь мне предложили стартовую зарплату ниже, чем была в предыдущей компании на момент моего ухода. Но зато офис находится в Белостоке и я могу работать там, когда захочу, видеться с командой и участвовать в мероприятиях и корпоративах. Также в качестве приятного бонуса добавились частная страховка и много всяких плюшек: психолог, тренинги, бесплатные обеды и фрукты в офисе.

В этой фирме я работаю год и уже получала прибавку к зарплате. Разглашать сумму не могу, но могу сказать одно — позволить себе на них могу намного больше, чем в Беларуси: и путешествия, и развлечения, и кафе, и одежду, и гаджеты, и инвестиции. Сейчас я просто комфортно живу.

По словам Татьяны, работа ей нравится, несмотря на то, что иногда она может быть однообразной и лишённой творчества.

— Сейчас эта компания — моя зона комфорта, из которой не хочется выходить. При этом я понимаю, что однажды для дальнейшего развития сделать это будет необходимо. Я не планирую работать в IT всё время. В планах на ближайшие пару лет — уйти из найма и заняться собственным бизнесом, который будет связан с дизайном.

Всем, кто ищет работу в новой стране, советую не отчаиваться. Сейчас можно обучиться многим профессиям онлайн и совершенно бесплатно. Главное — желание. А работы на всех хватит.