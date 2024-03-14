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Пустили в расход: у оккупантов уменьшается мобилизационный ресурс среди нацменьшинств

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  • 14.03.2024, 11:12
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Пустили в расход: у оккупантов уменьшается мобилизационный ресурс среди нацменьшинств

Российские военкомы бьют тревогу.

У российских захватчиков уменьшается мобилизационный ресурс среди представителей национальных меньшинств из-за потерь на фронте в Украине.

Как пишет УНИАН, об этом сказал глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников в эфире информационного марафона. Он обратил внимание, что на основе статистики от OSINT и украинских исследователей можно сделать выводы, что в рядах российских оккупантов наблюдалось много потерь среди представителей нацменьшинств, в частности тувинцев, бурятов и якутов.

Калашников отметил, что потери среди национальных меньшинств уменьшаются, но это не свидетельствует о том, что их стали меньше мобилизовать. Это говорит о том, что их становится меньше физически, отметил военный. По данным военного, некоторые военкомы именно из этих регионов РФ говорят, что физически у них закончился мобилизационный ресурс.

«То есть то, что их постоянно пытались стачивать именно первыми в рядах наступательных, это правда. Их просто не жалели», - подчеркнул Калашников.

По его словам, в российских регионах с более высоким прожиточным уровнем не очень старались мобилизовать людей для пополнения личного состава. В частности, такая ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге и Москве.

Калашников сказал, что обученных бойцов, которые начинали в 2022 году полномасштабное наступление на Украину, стало меньше, потому что многие из них уже ликвидированы, или ранены.

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