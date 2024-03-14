«Сопроводят до паспортного контроля» 1 14.03.2024, 11:12

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Фото: PAP

Сколько стоит место в очереди на границе с Польшей.

После закрытия еще двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе возросла нагрузка на другие переходы. Бизнес по продаже мест в очереди актуален, как никогда. «Наша ніва» поинтересовалась, по каким ценам продают место.

Бизнес по продаже мест в очереди наиболее распространен в Бресте. Желающим пройти границу быстрее предлагают сразу несколько вариантов.

Самый быстрый — приобрести место в очереди. Схема работает следующим образом: какой-то человек движется по очереди на своем авто и по мере приближения к пункту пропуска начинает искать купца на свое место в специальных чатах в мессенджерах.

Цены на услугу различаются в зависимости от того, насколько велика очередь. Так, например, вчера вечером один из пользователей чата продавал место в очереди за 90 долларов (около 300 рублей).

Пользователи чатов делятся информацией, что на днях покупали место за 150 злотых (около 120 рублей).

Существует и другой вариант сотрудничества с продавцами мест в очереди. Желающие заработать деньги готовы подменить вас в вашем авто. Такой вариант подходит только брестчанам.

Стоимость услуги также зависит от длины очереди. Так, например, один из пользователей чата заявил о готовности отстоять за вас очередь на вашем авто до «стометровки» за 30 долларов (около 100 рублей).

Некоторые оценивают свою работу почасово — от 5 до 10 долларов за час простоя.

Находятся дельцы, которые за 80 евро (около 280 рублей) обещают сопроводить ваш автомобиль вплоть до паспортного контроля на белорусской стороне.

Как поясняет пользователь, для внеочередного проезда через границу куда-то вносят данные, содержащие регистрационный номер, марку и модель авто и данные водителя. Якобы все происходит официально и без проблем.

Насколько понятно из описания услуги, машину клиента должно сопровождать какое-то другое транспортное средство.

Места в очереди продаются и с польской стороны. Занимаются этим как белорусы, так и поляки. В зависимости от длины очереди цены на место в очереди из Польши в Беларусь колеблются от 150 до 500 злотых (120—410 рублей).