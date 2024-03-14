Пророссийская Ле Пен внезапно выступила в поддержку Украины 6 14.03.2024, 11:16

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Марин Ле Пен

В Сети указали на один нюанс.

Лидер ультраправой политической партии «Национальное объединение», член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен, известная пророссийской позицией, выступая с обращением к парламенту, внезапно развернула политический вектор на 180 градусов и обвинила Россию в развязывании войны в Украине. Соответствующий фрагмент выступления появился в официальном Х-аккаунте Ле Пен, пишет dialog.ua.

Обвинив Москву в том, что та развязала войну, Ле Пен выразила уважение и поддержку Украине.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 12, 2024

Кроме того, лидер «Национального объединения» акцентировала внимание на том факте, что именно РФ стала виновником крупнейшего геополитического кризиса в Европе в крайние два десятка лет.

«Вторгнувшись в Украину 24 февраля 2022 года, Россия спровоцировала войну на пороге Евросоюза и геополитический кризис, несомненно, самый драматичный за последние 20 лет. Украинской нации наше уважение и наша поддержка», - заявила она.

Впрочем, пользователи социальной сети Х в комментариях обвинили Ле Пен в лицемерии и неискренности, напомнив, что она систематически голосует против поддержки Украины.

Также Ле Пен припомнили ее визит в Россию, встречи с Путиным и подозрения в том, что львиная доля финансирования ее предвыборной кампании шла именно из Москвы. Было сделано предположение, что она сейчас лишь создает видимость поддержки Украины, чтобы добрать в свою копилку ту часть французского электората, который осуждает российскую агрессию.

К слову, известно, что недавно Марин Ле Пен раскритиковала заявления президента Макрона о том, что он не исключает отправку войск в Украину, а также введение санкций против России.