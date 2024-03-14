Лукашисты «отжали» у частника солнечную электростанцию, а теперь пытались ее продать 7 14.03.2024, 11:28

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Но план сорвался.

Самую крупную электростанцию Беларуси, «отжатую» у частной компании «Солар Лэнд», пытались продать с аукциона. Но желающих ее приобрести не нашлось. Информация об аукционе опубликована на сайте «БелЮрОбеспечение», пишет «Зеркало».

Комплекс площадью 220 гектаров, расположенный в Чериковском районе Могилевской области, пытались продать с аукциона. Торги были назначены на 14 марта. Однако утром в этот день появилась информация, что аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Это значит, что не нашлось желающих приобрести этот объект.

Стартовая цена на аукционе была указана 79,751 млн рублей.

Станцию выставили на торги из-за долгов компании-владельца «Солар Лэнд» — она столкнулась с проблемами после претензий госструктур, потребовавших вернуть деньги, заработанные на продаже электроэнергии.

Что известно о компании «Солар Лэнд»

По данным сервиса «Картотека», компания «Солар Лэнд» была зарегистрирована в 2015 году для строительства и эксплуатации будущей фотоэлектрической станции (ФЭС). 100% доли в ней принадлежит британской фирме Сameliaside. Ее, в свою очередь, создали как проект в зеленой энергетике Беларуси британские инвестиционные компании United Green Group и Altоstarta.

Инвестиционный договор с белoрусскими властями на возведение крупнейшей в стране ФЭС в Чериковском районе (ее установленная мощность — 109 МВт) был подписан в 2014 году. Строительство стартовало в 2018 году. В нем приняли участие белoрусский и немецкий подрядчики, а оборудование было из Китая. В строй станция была введена в сентябре 2021 года, а первым месяцем коммерческой эксплуатации стал февраль прошлого года. Общая сумма инвестиционных затрат на проект оценивалась в 170 млн долларов.

С 2022 года эта частная солнечная электростанция продавала государству электроэнергию. По закону электричество, произведенное за счет возобновляемых источников энергии, оплачивалось производящей его фирме по повышенному тарифу. Так, компания получила от государства за свои услуги почти 15,8 млн рублей. Но после того, как законодательство изменили и отменили повышенные тарифы для такого электричества, власти потребовали у частника вернуть эти деньги. С этого начались длительные судебные разборки, которые стали одной из причин банкротства фирмы.

Эта компания ранее попала под контрсанкции Минска, владельцам фирм из черного списка запретили распоряжаться акциями.

В прошлом году стало известно, что гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад, который инвестировал в «Солар Лэнд», требует от властей Беларуси компенсировать ему сотни миллионов долларов. Он подал соответствующее уведомление о споре 26 июля 2023 года.

Позднее «Солар Лэнд» забросали другими судебными исками.

15 января 2024 года в Экономическом суде Могилевской области рассмотрели дело против частной компании, у которой в пользу государства отобрали линии электропередачи, а также опоры высоковольтных линий электропередачи. Название фирмы не уточняется, однако речь с большой вероятностью о компании «Солар Лэнд», которая является заказчиком фотоэлектростанции в Чериковском районе. Иск в суд подавало Министерство энергетики, он касался признания права собственности.