«Для меня эта ситуация всегда была ненормальной» 4 14.03.2024, 11:40

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Белорусы и белоруски рассказали, как и почему отпрашивались у своих партнеров, чтобы куда-то сходить.

Некоторые люди считают, что в отношениях важно все делать вместе. Иногда это доходит до самых настоящих запретов, когда человек не позволяет своему партнеру или партнерше посещать какие-то мероприятия в одиночестве или требует получать на это разрешение. «Зеркало» уже разговаривало с психологом, как в подобных отношениях отличить контроль от заботы, а теперь мы рассказываем истории белорусов и белорусок, которым надо буквально отпрашиваться, чтобы куда-то сходить.

«Шла за ним и бесшумно плакала, чтобы не привлекать внимания людей»

Сейчас Алине 50 лет, но когда ей было 19, она встретила Егора. Он был на два года старше. По рассказам женщины, с самого начала в их отношениях она была словно в роли подчиненной, а он — ее командиром.

— Это были какие-то созависимые отношения. Егор позволял себе принимать решения, которые удобны ему, но не нравились мне, хоть я и молчала. Например, сам он никогда не спрашивал меня, может ли сходить куда-то один, и иногда просто молча шел куда-то. Я, конечно, переживала из-за этого и плакала, — вспоминает женщина.

Себя Алина называет домашним человеком. Когда они с Егором расписались, ей нравилось заниматься семьей и бытом. Но если Алина пыталась выйти за эти рамки, муж был резко против. Как вспоминает собеседница, со стороны супруга постоянно высказывалось нежелание, чтобы она куда-то ходила.

— Единственное, куда не требовалось разрешение Егора, это поход к родственникам. Я просто уведомляла его, что иду к маме или сестре, и он говорил: «Ну окей, иди». А вот когда мне все-таки хотелось увидеться с подругами, с этим были проблемы. По мнению мужа, все они были плохими: одна — косая, вторая — кривая… Так постепенно под его влиянием они исчезали из моей жизни. В то время мне было странно слышать, например, от коллег, что чья-то жена могла одна уехать в отпуск или в СПА, это было что-то из разряда космоса.

По-другому воспринимать отношения, в которых Алина оказалась, она начала после случая на работе. Один из ее коллег женился и позвал весь отдел отметить событие у него дома после работы. Тогда, как вспоминает собеседница, все коллеги обрадовались возможности повеселиться, а ей пришлось снова отпрашиваться у мужа.

— Когда звонила ему, знала, что он свободен и может присмотреть за ребенком. Тем более у нас жила моя свекровь, которая тоже могла провести время с внуком. Но даже несмотря на это, он мне не разрешил. В ответ я услышала: «Еще чего? А кто ребенка будет смотреть? Что ты выдумываешь?» — вспоминает Алина. — Он сказал это не особо категорично и не то чтобы по-хамски, потому что знал, что я и так особо никуда не хожу. Но я сдалась. После разговора мне снова пришлось начать отказываться от уговоров коллег, хоть мне на самом деле очень хотелось пойти с ними.

Алина говорит, что, заметив это, одна из коллег предложила позвонить Егору и уговорить его. Так как она уже была знакома с мужем нашей собеседницы, та согласилась.

— После их разговора коллега сказала, что Егор согласился меня отпустить. Когда работа закончилась, мы отделом вызвали большую машину и поехали к коллеге, у которого планировалась свадьба, домой. Помню, в тот момент я была очень радостная, — рассказывает Алина.

Но ее радость длилась недолго. По пути в гости женщине снова позвонил муж. Он начал требовать объяснить где она и ехать быстрее домой.

— Мне стало так неудобно. Я говорила с ним по телефону и параллельно замечала, как мои коллеги замолкали. Видимо, они понимали, что у меня происходит что-то не то, — рассуждает Алина. — Егор же почувствовал, что при людях я мешкаюсь и не могу ответить, поэтому очень грубо сказал: «Быстро домой! Ты что-то не поняла? Выходи из такси, я приеду и тебя встречу». После этого я положила трубку и начала прощаться с коллегами. Они меня стали уговаривать, мол, как так, что за фигня. В ответ я извинилась, вышла из машины и пошла к месту, где мы договорились встретиться с мужем.

По воспоминаниям Алины, когда Егор появился на месте, то довольно быстро шел в ее сторону, моментами даже ускоряясь до бега. В момент, когда муж приблизился к ней, он со всего размаху дал жене пощечину.

— Он ударил меня по лицу так, что у меня даже голова дернулась, и добавил: «Я же тебе сказал… Еще поговорим дома!» Я шла за ним и бесшумно плакала, чтобы не привлекать внимания людей, которые были недалеко, — признается Алина. — Дома он еще мне выговаривал, какая я бессовестная, как мне не стыдно и что у меня же дома ребенок. На следующий день я пришла на работу, и коллеги начали спрашивать, что у меня произошло. Выслушав мою историю, они стали говорить что-то вроде: «Ты же понимаешь, что это ненормально?» С того момента я начала осознавать, что действительно что-то не то и в моей жизни надо это менять.

В итоге через два года после того случая пара развелась.

— Он настолько привык быть человеком, который управляет и позволяет себе подобные вещи, что даже не заподозрил, что в моей голове начались брожения. Думаю, на решение развестись очень повлияло общество, в которое я попала, — уверена собеседница. — На работе меня окружали прогрессивные люди. Они не раз говорили, что подобные отпрашивания ненормальные, и сами показывали пример собственных отношений, где похожих унижений не было.

После развода Алина долгое время была одна. Собеседница призналась, что боялась заводить новые отношения после неудачного опыта с бывшим. Егор был первым мужчиной у Алины, так что женщина не представляла, как может быть иначе, не было с кем сравнить.

— После нашего разрыва я еще начиталась литературы, где психологи рассказывали о женщинах, которые, уйдя от мужа-абьюзера, потом находили себе другого похожего, и он тоже их поколачивал. В этих же книгах писали, что в таких случаях надо менять мышление, все перестраивать, чтобы не попасть в подобную ситуацию, так что я долго работала с психологом и так внутренне росла, — рассказывает Алина. — В конце концов я нашла хорошего человека, с которым мы и сейчас вместе. Он оказался настолько деликатным, что я думала, такого не бывает. В сравнении с моим бывшим — небо и земля. Мы вместе уже больше двух лет, и за время отношений он ни разу не приказывал мне что-то делать или куда-то идти, не навязывал свое мнение и мне не приходилось отпрашиваться. Конечно, мы друг другу рассказываем, что собираемся сделать, и уведомляем, когда куда-то идем, но это не о контроле, а о здоровом уважении друг друга.

«Она вроде отпускала, но потом все равно обижалась»

Олег женился на Ольге, когда ему было 23, а ей 22. Сначала в отношениях все устраивало обоих, но в какой-то момент Олег заметил, что ему приходится отпрашиваться у супруги, чтобы куда-то сходить без нее.

— По натуре Оля была домоседкой. У нее и до нашей свадьбы было мало подруг, а с моими друзьями в какой-то момент ей перестало быть интересно. Тогда все и началось. Когда я собирался куда-то уходить без нее, она постоянно обижалась, — вспоминает Олег. — Я начал отпрашиваться — она вроде отпускала, но потом все равно обижалась. Самое интересное, что я был не против ходить куда-то и с ней: не раз ей предлагал, но она редко хотела присоединиться.

Как рассказывает мужчина, он старался отправлять жену погулять с немногочисленными подругами без него или не был против, когда Ольга хотела того сама, но никогда не понимал запретов и обид в его сторону.

— Для меня эта ситуация всегда была ненормальной, просто я старался избегать конфликтов, — признается собеседник. — Иногда даже старался заранее «подготовить» жену к своему уходу, но во всех случаях, когда я шел куда-то без нее, потом была обида. Это раздражало, приводило ко лжи и негативно влияло на отношения.

Пара все-таки развелась — после шести лет брака. Впрочем, их развод Олег в основном связывает не с отпрашиваниями, а с бытовыми моментами и жизнью в Беларуси, где, по словам мужчины, чтоб заработать денег на семью в 20 лет, «надо работать на трех работах или на одной как на трех».

Сейчас Олегу 30, и он говорит, что к этому возрасту понял: такие отношения, какие у него были с бывшей женой, можно назвать токсичными.

— Стоит ведь сказать, что я никогда не пил много, не гулял и не пытался флиртовать с другими женщинами, — замечает мужчина. — Оля знала про это, но все равно обижалась. Зачем — непонятно. Но выводы из нашей с ней истории я сделал и в следующих отношениях подобные вопросы решал сразу разговором. Думаю, если у людей не получается нормально договориться о такой простой вещи, как куда-то сходить, то не получится договориться и не только в этом, а значит, отношения токсичны. Такое не нужно ни мне, ни партнерше. Считаю, что семья, как совместный бизнес: всегда надо работать, разговаривать, решать что-то и самое важное — слушать и слышать.

«Поход куда-то одного из нас добавлял нагрузку второму»

Отношения Константина и Екатерины начались, когда им было по 26 лет. Сразу в паре не было заведено отпрашиваться друг у друга, чтобы куда-то сходить. С появлением первого ребенка все начало меняться — со свободным временем стало сложнее, поэтому и раздельный досуг пришлось буквально согласовывать.

— Так как поход одного из нас добавлял нагрузку второму, мы начали сверяться, куда и когда ходим. Ведь если жена неожиданно оставит ребенка на меня, мои планы сломаются, — рассказывает Константин. — Такие ситуации как минимум неприятные и неуважительные, поэтому мы и пришли к согласованиям или, можно сказать, даже отпрашиваниям друг у друга.

По мнению мужчины, когда в семье есть маленькие дети, а супруга в декрете, такой подходит важен в первую очередь для нее самой.

— Когда женщина находится в декретном отпуске, она чувствует себя местами некомфортно, поэтому ее важно поддержать и даже лишний раз самому побыть дома, отпустить ее отдохнуть или сходить куда-то вместе, — рассуждает Константин. — Например, на свои корпоративы я по возможности всегда беру жену: в таких ситуациях зовем бабушек или оставляем младших на старшую дочь. У нас не так много поводов отдохнуть вместе, а корпоратив — отличный вариант.

Поначалу паре было очень сложно принять необходимость отпрашиваться друг у друга: казалось, что это ограничение свободы каждого. Со временем Константин с Екатериной пришли к тому, что это скорее абсолютно нормальное согласование планов, после которого как минимум никто не остается в обиде.

— Мы с женой можем договориться, что вот сегодня, например, я схожу на так называемую гулянку, а потом на неделе она походит по магазинам, встретится с подругами или просто займется чем-нибудь вдали от семьи. Дети занимают много времени, а возможности, чтобы кто-то часто с ними сидел, у нас нет. Вот подобные согласования и закрепились в нашей семье, — объясняет Константин. — Когда первый ребенок подрос, ситуация не изменилась, ведь у нас появились еще дети. Так и привыкли.