ГУР нанесло удар по правительству Белгородской области РФ 2 14.03.2024, 11:45

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В регионе пропала связь.

Россияне в Белгородской области пожаловались на взлом каналов связи правительства в Белгородской области. В итоге стало известно, что это была успешная операция украинской разведки.

В частности, эту операцию удачно выполнили киберспециалисты ГУР. Об этом «24 Каналу» сообщили источники в украинских спецслужбах.

В Белгородской области проблемы со связью

Российские пропагандисты сообщали, что в 2:06 по местному времени 14 марта снова был взлом каналов связи регионального правительства в Белгородской области.

Оккупанты обвиняют региональных представителей Минцифры в том, что они не владеют банальными компьютерными навыками и говорят «спросить помощи у Ростелекома и Минцифры федерального, для обеспечения безопасности правительственной связи».

«Получается, что 3 день Минцифры не может выполнить своих обязательств по безопасности и защите каналов связи правительства. Удивительно, что министр еще не в отставке», – жалуются россияне.

Кроме того, они сообщают, что была осуществлена рассылка майлов от имени администрации губернатора Белгородской области. Это также озадачило самих граждан Белгородской области.

В конце концов источники «24 Канала» в спецслужбах подтвердили, что к этому взлому каналов региональной связи причастны киберспециалисты ГУР. Теперь оккупанты имеют проблемы со связью и коммуникацией с властями Белгородской области.