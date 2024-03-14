«Летом на лоджии открывается солярий, а на столике появляется мохито» 14.03.2024, 11:52

Белоруски рассказали о «местах силы» в квартире.

Realt опубликовал вдохновляющие рассказы читательниц об их личных «местах силы» в квартире. Для кого-то это — подоконник с цветами, для кого-то — полка с фотографиями и подарками от любимых людей, а для кого-то — потрясающий вид из окна.

«Я представляю, что за высокими домами — море»

Юлия:

— Как можно описать любимое место в своей квартире, когда каждая комната — это целая история?! Кухня — это мой вдохновитель. Гостиная — место, где за просмотром кино с бокалом вина строятся и обсуждаются планы, всплывают приятные воспоминания. Детская — это напоминание о моем детстве. Спальня — здесь всё, чтобы оставаться здоровой, молодой и просыпаться в прекрасном настроении. Ну, а самое особенное место для меня — это лоджия.

Утром, открывая плотные шторы, я вижу разноцветье на фоне голубого, или пусть даже серого неба! Это мой оазис, где каждый цветок имеет свою историю. Этот приехал из Стамбула, этот из Бреста, а этот вырос из малюсенького зернышка. Здесь и маленькие пышные кустики, и ампельные ажурные кружева из лианы, создающие эффект водопада по стене. Сидя на маленьком диванчике или в плетеном кресле в солнечный день, я вдыхаю ароматы цветов, чуть пошевелив их.

Герани — моя особая любовь. Несколько европейских стран даже выбрали этот цветок в качестве своего национального символа — среди них, к примеру, Швейцария. Эфирные масла герани обладают мощными целебными свойствами, и в Южной Африке это растение до сих пор используют при лечении простуды, а еще они снимают стресс и тревожность.

Глядя вдаль со своего верхнего этажа, я порой представляю, что за высокими домами — море. И пролетающая случайно чайка тому подтверждение. И вот уже кажется, будто вместе с ароматами пеларгонии вдыхаешь морской бриз. Если выдается возможность тут позавтракать, то день определенно сложится! А когда появляется первое долгожданное солнышко, на лоджии открывается солярий, а на столике появляется прохладный мохито со льдом, запахом мяты и базилика, которые растут вместе с цветами. Великолепные яркие закаты, солнечные рассветы или дождь, барабанящий по подоконнику — всё это моя лоджия, душа моего дома. Частица лета круглый год!

«На этой полке столько любви, что я не могу не улыбнуться, проходя мимо»

Оксана:

— В эту съемную квартиру мы с мужем переехали совсем недавно. Особо хвастаться в ней нечем — стандартная хрущевка со скрипучими полами и дешевеньким ремонтом. Размышляя про место силы, я задумалась: «Какое же мое любимое место здесь? Что заставляет меня, несмотря ни на что, с радостью возвращаться в эту квартиру и проводить тут много времени?» Я подняла глаза, и поняла — вот же оно!

Как бы странно это ни звучало, но именно эта полочка больше всего вдохновляет меня и дарит радость каждый день. Конечно, не сама деревянная конструкция, а ее содержимое. На ней стоят самые памятные и дорогие моему сердцу вещи. Здесь и фотографии с любимым мужем: одна — всего через полгода от нашего знакомства, другая — с нашей первой совместной поездки в Европу. Фотографии с родителями в момент получения диплома. Здесь вазочка ручной работы, которую подарила мне бабушка. Здесь браслет Scorpions, который мы купили с подругой, когда посетили наш первый концерт этой рок-группы. Здесь манга, которую я покупала во время поездки к родным. Здесь коробка с моей свадебной фатой. Здесь моя любимая книга — «Джейн Эйр». Здесь духи, которые подарил мне муж, и браслет, который подарила свекровь.

На этой полке столько любви, что я не могу не улыбнуться, смотря на нее каждый день, проходя мимо или собираясь на работу. Но больше всего мне тепло от той мысли, что мое место силы — казалось бы, такое совершенно простое, — будет только наполняться любимыми памятными вещами из года в год!

«Гирлянда висит у нас круглый год, а не только в зимние праздники»

Мария:

— Мое место силы в доме — это кухня. Место, где собираются все друзья, гости, вся семья. Место уютных, душевных разговоров, поисков ответов на важные вопросы, искренних признаний и открытий. Добавить кухне уюта помогают свечи и гирлянда. Она, кстати, висит у нас круглый год, а не только в зимние праздники. Без нее сразу как-то пусто. Дом — это место, где любят. А значит, сюда раньше всего приходит весна.

«Для наших котов терраса — это их маленькое королевство»

Алина:

— В нашей квартире есть одно особенное место, которое стало местом силы для всей семьи. Это — наша открытая терраса.

Когда мы первый раз увидели эту квартиру, то сразу обратили внимание на просторную террасу с видом на городской пейзаж. Мы сразу почувствовали, что это место будет особенным для нас. Мы даже готовы были пожертвовать некоторыми другими характеристиками квартиры ради этой террасы.

С тех пор, как мы переехали, терраса стала сердцем нашего дома в теплое время года. Мы собираемся здесь, чтобы проводить время вместе, наблюдать за закатом, делясь впечатлениями о прошедшем дне. Здесь мы проводим уютные вечера, сидя в креслах, завернутые в пледы, с горячим чаем или кофе в руках, читаем книги. На нашей террасе мы также собираемся с друзьями и близкими. Здесь мы устраиваем уютные посиделки на свежем воздухе, обсуждаем жизнь, смеемся и создаем самые теплые воспоминания.

А наши коты… Да они просто обожают эту террасу! Это их собственное маленькое королевство. Они проводят здесь много времени, наблюдая за окружающим миром.

Наша открытая терраса — это не просто кусочек нашего дома, это место, где мы находим вдохновение. Она стала для нас источником силы и счастья, напоминая о том, как важно находить время для себя и своих близких.

«Я люблю просыпаться утром, открывать глаза и смотреть на свои джунгли»

Светлана:

— Мое любимое место в нашей арендной квартире — окно в спальне. Оно большое и пропускает достаточно много света (хоть и выходит на северо-восточную сторону). Но местом силы его делает не это, а мои комнатные цветы. Каждый горшок тут с историей: фикус — сюрприз на день рождения, эпипремнум — воспоминание о поздней поездке в соседний город к друзьям и игры в слова до утра, традесканции — их мы выторговали с лучшей подругой у хитрой бабули на рынке.

Увидев пару лет назад макраме-подвесы в популярной книге Urban Jungle, я загорелась идеей сплести себе что-то подобное. От идеи до готового изделия прошло немало времени, но мастерство я все-таки подтянула. И вот окно уже украшают лианы в хлопковых подвесах.

Вообще, в лучшие времена на нашем окне было до 7−8 горшков-парашютистов. Чтобы всех их подвесить, мой молодой человек даже установил над окном второй карниз с двойными стойками — для прочности.

В центре окна еще один обязательный атрибут — «строла» из Икеи. Сперва я думала, что буду вешать ее в период зимних праздников, но потом поняла, что звезда необходима всегда. Без нее окно не такое теплое и ласковое. Когда я иду домой и вижу нашу горящую звездочку, тепло разливается и у меня внутри.

Я люблю просыпаться утром, открывать глаза и смотреть на свои джунгли. Когда сыро, холодно и хочется свернуться клубочком, они способны укрыть от всех незвгод. Я дома, в зеленой крепости, и пускай весь мир подождет.