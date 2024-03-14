Кремль, где бензин брать будешь: уничтожит ли Украина российские НПЗ 1 14.03.2024, 11:58

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Украина усиливает «санкции» против российских нефтепродуктов.

Украина существенно увеличила число атак на российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, что уже привело к перебоям в поставках горючего, как гражданским потребителям в РФ, так и в подразделения оккупационной армии на линии фронта.

«Апостроф» выяснял, что должна предпринять Украина, чтобы окончательно подорвать нефтепереработку страны-агрессора, и грозит ли России масштабный дефицит автомобильного топлива.

Украинские беспилотники продолжают атаковать российскую нефтяную инфраструктуру.

Удары БПЛА по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, расположенным на оккупированных Россией территориях и в тылу РФ, наносились и раньше, но особенно заметными они стали в нынешнем году. При этом география таких атак существенно расширяется – если раньше речь шла, в основном, о поражении объектов в приграничных областях, то в последнее время под обстрелами все чаще оказываются предприятия, удаленные от наших рубежей более, чем на 1000 километров.

Так, в середине февраля БПЛА атаковали Московский НПЗ компании «Газпромнефть», который расположен на окраине российской столицы. Это предприятие является ключевым для Москвы, так как обеспечивает порядка 40% потребностей московского региона в горючем. Кроме того, в начале марта дронами были успешно атакованы две нефтебазы в Белгородской области, а в середине нынешнего месяца атака беспилотников парализовала работу нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл» под Нижним Новгородом.

А вот ночь с 12 на 13 марта оказалась особенно «урожайной» - пока по неофициальной информации, наши дроны атаковали сразу три НПЗ – соответственно в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях РФ. При этом, как сообщают российские телеграмм-каналы, только на Рязанском НПЗ были серьезно повреждены несколько технологических комплексов по переработке нефти в прямогонный бензин, в связи с чем в московском регионе может возникнуть дефицит горючего.

Цель — нефтепереработка

В украинских спецслужбах не скрывают, что ставшие уже систематическими удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам направлены на подрыв экономического потенциала страны-агрессора.

При этом выбор в качестве основной цели объектов нефтяной инфраструктуры вовсе неслучаен, так как, с одной стороны, доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов остаются для РФ главным источником пополнения бюджета, около трети которого направляется на войну против Украины, а, во-вторых, горючее необходимо российской армии для продолжения военной агрессии. Это, уже не говоря о надвигающейся посевной кампании и потребностях в автомобильном топливе для простых россиян.

- Сейчас атаки направлены на нефтепереработку, что будет способствовать дефициту горючего как на внутреннем рынке, так и для армии. Производство ГСМ в России просело на 6%, а высокооктановых бензинов - на 15%, что является хорошим результатом, - заявил военный эксперт Олег Жданов.

Однако правомерно ли говорить, что атаки украинских дронов способствуют образованию повсеместного дефицита горючего в стране-агрессоре?

- Нынешние удары можно оценивать как тревожащие (для россиян), поскольку даже совокупно они пока что не могут повлиять на обеспеченность нефтепродуктами потребителей в РФ. Пока что, - сказал руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Вместе с тем, по его словам, такие атаки приводят к проблемам с логистикой.

- Осложнена логистика, в том числе, поставок подразделениям, которые находятся непосредственно на линии фронта, - говорит эксперт. - Нельзя сказать, что они вообще не получают топливо, но если какая-то нефтебаза вспыхивает, необходимо в срочном порядке искать замену. И приходится искать дольше, везти дольше, распределять дольше, а потому это может приводить к ситуативному дефициту топлива в тех или иных подразделениях.

При этом наиболее болезненными для РФ являются удары не по нефтебазам, а по установкам первичной переработки нефти: «Резервуаров много, а установок, как правило, одна или две на весь завод. Если последующие удары будут концентрироваться на установках по первичной переработке нефти, это может вызвать гораздо большие проблемы, чем те, что существуют сегодня».

Хроника пикирующего дрона

Очевидно, что для достижения весомых результатов интенсивность атак БПЛА на российские объекты (притом не только нефтяной инфраструктуры) должна увеличиться. Но есть ли у Украины соответствующие возможности?

- Вопрос об ударных дронах, на которые выделялись колоссальные средства, актуален, но нужно было время на то, чтобы наладить их серийное производство и научить определенные расчеты ими управлять, - сказал военный обозреватель Михаил Жирохов. - Они относительно дешевы, сейчас их много, и даже если посмотреть на российские официальные сводки, то они заявляют о 40-50 дронах, которые они якобы перехватывают. То есть мы можем понять, что интенсивность (украинских атак БПЛА) увеличивается.

Кроме того, оказалось, что российская ПВО довольно дырявая, и наши БПЛА беспрепятственно преодолевают сотни километров вглубь территории РФ.

- Прикрыты только отдельные участки. Поэтому дроны облетают эти участки, и бой с ними начинается только непосредственно на объектах, - говорит Олег Жданов.

Вместе с тем, как считает Михаил Жирохов, атаки на нефтезаводы вряд ли смогут продолжаться длительное время.

- Сейчас срабатывает эффект неожиданности, но я думаю, что россияне уже поняли и перебросят часть своих ПВО для прикрытия таких объектов, которых, на самом деле, не так и много в европейской части Российской Федерации, - объясняет эксперт. - Прикрыть, условно, пять-шесть объектов в условиях России несложно. Поэтому, думаю, это будет продолжаться неделю-две. Однако в дальнейшей перспективе это может привести к определенным экономическим потерям РФ.

Будет ли дефицит бензина?

В России функционируют порядка 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов и еще примерно 80 мини-НПЗ. Если говорить об объектах, до которых могут долететь наши беспилотники, то их около десятка.

Крупнейшим из "доступных" является НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз" в Ленинградской области. Далее, с точки зрения мощности, идет Рязанский НПЗ ("Роснефть"), после него – завод "Лукойла" под Нижним Новгородом. Еще один крупный НПЗ находится в Ярославле (им в паях 50 на 50 владеют "Газпромнефть" и "Роснефть"). Достаточно мощными являются Волгоградский ("Лукойл"), Московский ("Газпромнефть") и Туапсинский (Краснодарский край, "Роснефть") НПЗ. Не удивительно, что все эти объекты уже атаковались украинскими беспилотниками и, вполне вероятно, подвергнутся их ударам вновь.

Впрочем, даже если интенсивность атак на российские нефтезаводы существенно возрастет, а вражеская ПВО окажется бессильной против массовых ударов дронов, реальный дефицит горючего в РФ едва ли возможен.

- Ежегодно в России перерабатывается 280 миллионов тонн, а в самой РФ реализуется порядка 50 миллионов тонн дизеля, 40 миллионов тонн бензина и 40 миллионов тонн мазута. Внутренняя потребность составляет не более 50%. Это (сокращение объемов переработки в результате атак беспилотников) может сказаться на доходах от продажи нефтепродуктов, но создать дефицит – вряд ли, - говорит Геннадий Рябцев. - Речь идет о логистических проблемах. Они уже существуют, и они будут нарастать, если установки НПЗ продолжат сбивать неизвестные дроны.