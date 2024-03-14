Белорус с сыном нашли способ очень хорошо заработать на грибах 1 14.03.2024, 12:09

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Последствия были неожиданными.

Жителя Пружан за налоговые махинации отправили на «домашнюю химию» сроком на два года. Он переписал часть своего грибного бизнеса на сына, чтобы платить налоги по упрощенной системе, и бюджет недосчитался более 360 тысяч рублей, говорится в постановлении суда.

Мужчина владел и сам руководил частным предприятием в Пружанах, которое специализировалось на заготовке и продаже грибов за границу. Он раздробил свой бизнес, оформив подставную фирму на сына, и это позволило ему незаконно платить налоги в льготном режиме.

Так продолжалось с 2017-го по 2021 год. За это время пружанец недоплатил налоги на 360 тысяч с лишним рублей.

На суде он свою вину не признал. Тем не менее бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов, сборов путем сокрытия налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Его приговорили к двум годам «домашней химии», штрафу в 1000 базовых величин (40 тысяч рублей) и лишили права занимать руководящие должности на срок пять лет.

Приговор еще не вступил в силу.