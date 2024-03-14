В Быховском районе автоцистерна с пропаном вылетела в кювет и перевернулась 14.03.2024, 12:18

Место возможной утечки газа изолировано.

В Быховском районе грузовик с газом вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе МЧС.

Об аварии, которая произошла утром 14 марта, спасателям сообщили очевидцы. Работники МЧС выяснили, что недалеко от деревни Дуброва автоцистерна, перевозившая 20 тонн сжиженного пропана, съехала в кювет, опрокинулась на левый бок и врезалась в дерево. Управлявший грузовиком 50-летний водитель самостоятельно покинул транспортное средство. В аварии он не пострадал.

Спасатели изолировали место возможной утечки газа путем подачи воздушно-механической пены и оградили место ДТП.

«Сегодня грузоперевозчиком планируется провести работы по перекачке пропана в другую автоцистерну. Спасатели проследят за тем, чтобы это было сделано безопасно. Затем они поставят грузовик на колеса», — рассказали в МЧС.