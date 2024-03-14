В центре Белгорода раздались новые взрывы

В центре Белгорода раздались новые взрывы1
- 14.03.2024, 12:26
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Над российским городом поднялись столбы дыма.
В четверг, 14 марта, в российском Белгороде прогремели новые взрывы в центре города, в районе вокзала. После них поднялся столб дыма.
Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.
Напомним, что ранее в этот день российские добровольцы призвали мирных жителей Белгородской области эвакуироваться. Таким образом, отметили в РДК, россияне могут сберечь свои жизни.
«Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или идти в бомбоубежища. Сохраните жизнь себе и своим близким», – говорится в обращении российских добровольцев.