Лукашенко начал жаловаться на священников 1 14.03.2024, 12:34

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В том числе и православных.

Диктатор Александр Лукашенко 14 марта посетил заседание Синода Беларусской православной церкви и посоветовал священникам «не заниматься политикой».

— Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, и православные, занялись политикой. Скажу, что для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви — задавать нравственные христианские ориентиры, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.