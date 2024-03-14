Российские корабли боятся высовываться из Босфора 1 Том Шарп, The Telegraph

14.03.2024, 12:40

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Оружие морем не пройдет.

В основе морской среды лежит логистика, а не война. Как человеку, который готовился к последнему, мне трудно это говорить, но такова реальность.

Военные корабли, сражавшиеся у Трафальгара, Цусимы, Ютландии, Мидуэя, в заливе Лейте, операции «Богомол» и на Фолклендских островах, являются исключением, а не нормой.

Военно-морские силы тратят больше времени (в идеале), прежде всего, на предотвращение конфликта, но если это не удается, приходится прикладывать большие усилия для защиты материально-технического обеспечения своей стороны и/или лишения противника его логистики. История изобилует примерами комбатантов, которые злоупотребляли своими цепочками поставок или не смогли обеспечить адекватную защиту своих цепочек поставок. Фельдмаршал Роммель — лучший пример для первого, и трудно не вспомнить битву за Атлантику в качестве примера логистической борьбы, определяющей войну.

То же самое происходит и сегодня в спорных морских владениях Черного, Красного и Китайского морей. В каждом случае разворачивается битва за устойчивость, поскольку противник стремится подорвать или сохранить свободу судоходства.

В Черном море попытки России нарушить экспорт продовольствия из Украины и потребовать от мира выкупа провалились. Экспорт зерна и других товаров через гуманитарный коридор на западе растет, поскольку украинская угроза оттесняет Черноморский флот все дальше и дальше на восток. Инновационное использование украинцами беспилотных надводных кораблей доминирует в заголовках, но важно не упустить из виду, сколько различных типов атак совершила Украина. Только вчера российское судно, севшее на мель в Днепропетровском устье в прошлом году и с тех пор использовавшееся в качестве поста прослушивания, было поражено крылатой ракетой (точный тип неизвестен). На данный момент у Путина нет ответа на многие из этих вопросов, и он уволил не только главу Черноморского флота России, но теперь, похоже, и главкома ВМФ России.

Некоторые еще более важные события происходили вне поля зрения средств массовой информации. На протяжении всей войны в Украине транспортный корабль «Спарта-IV» и танкер «Язь» играли центральную роль в логистических перевозках России в Черное море. «Спарта-IV» — один из серии принадлежащих России кораблей, которые ранее доставили артиллерию и ракеты ПВО С-300 с российской базы Тартус в Сирии в Новороссийск.

Эти суда попали под санкции Великобритании, Украины и США за «доставку морских грузов от имени Министерства обороны России», но до недавнего времени это не имело никакого эффекта. Турция, которая могла бы запретить проход через пролив Босфор в соответствии с условиями Конвенции Монтре, предпочла не делать этого. Исследование RUSI показывает, что в 2023 году «Спарта-IV» совершила шесть рейсов в Черное море и обратно, включая продолжительные периоды с отключенной системой автоматической идентификации (АИС) – поведение, часто связанное с контрабандой и незаконной деятельностью.

Но в прошлом месяце и «Спарта-IV», и «Яз» неожиданно развернулись, приближаясь к южному входу в Босфор. Они вернулись в Тартус и теперь направляются в Россию через Балтику. Это огромная задержка, а ведь после придется подумать о дальнейшем путешествии по суше, необходимом для доставки грузов на театр военных действий. Грузу, доставленному в Новороссийск, оставалось всего сто миль до Керченского моста и полей сражений. То, что было довольно простым судоходством, превратилось в континентальную одиссею.

Первоначально считалось, что Турция, наконец, отказала в разрешении на проход, но при более тщательном анализе выяснилось, что на самом деле угроза в Черном море сейчас чересчур высока — и русские не верят, что риск стоит того, даже при наличии военного эскорта.

Как всегда, проблема шире, чем просто два конкретных корабля. Предполагается, что в санкционном списке США находится как минимум 69 судов, а если прибавить суда, подозреваемые в контрабанде зерна и нефти из Черного моря, список станет еще длиннее. Но «Спарта-IV» — один из немногих кораблей, занимающихся контрабандой оружия: заставить ее не заходить в Черное море так же важно, как затопление российского флагмана «Москва» еще в апреле 2022 года, а может быть, и важнее. «Москва» показала недостатки России в боевых действиях на море. Неспособность защитить свою логистику сейчас может со временем повлиять на способность России сражаться во всех сферах.

Будет отпор – такова природа войны в кошки-мышки. Все начнется с улучшения методов наблюдения, позволяющих более точно обнаруживать и отслеживать БПЛА, лишь некоторые из которых будут осуществляться «визуальными средствами». Вероятно, вскоре появятся более эффективные способы борьбы с ними, вроде корабельного противодрона. России, без сомнения, хотелось бы получить боеспособную версию недавно испытанной британской лазерной системы Dragonfire.

Конечно, логистика работает в обе стороны, и нынешние споры о том, как Германия может снабжать Украину ракетами, являются важной демонстрацией того, что не всегда поставки ограничиваются действиями противника. Но на данный момент в одной части конфликта Украина имеет преимущество. Сравните это с южной частью Красного моря, где хуситы продолжают успешно нарушать коммерческое судоходство. Очень дорогие корабли, сжигающие дорогие боеприпасы, до сих пор не смогли сдержать или победить дешевую угрозу. Это зеркало того, что Украина сделала с Россией в Черном море.

«Дилетанты говорят о тактике, а профессионалы изучают логистику», — старая военная поговорка. Генерал Роберт Барроу из Корпуса морской пехоты США сказал это в начале 1980-х годов, но, вероятно, мысль намного старше: и сегодня Владимир Зеленский наверняка поддержал бы ее.

В последние несколько десятилетий военно-морские силы упорно работали, прежде всего, над предотвращением военных действий. Это все больше похоже на неудачную попытку, и поэтому следующим шагом будет обеспечение принятия мер для защиты наших собственных морских коммуникаций (и нарушения других), причем таким образом, чтобы позволить нам компенсировать некоторую истощенность.

Для этого необходимо тратить больше денег (и тратить их лучше) на оборону, что сейчас признают все остальные страны Европы – но, похоже, что мы до сих пор этого не делаем.

Том Шарп, The Telegraph