Фильм об Андрее Санникове покажут в Лондоне
- 14.03.2024, 12:44
Показ состоится 15 марта.
Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, покажут в Лондоне.
Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси сообщил в «Фейсбуке».
Показ состоится 15 марта в Лондоне в Украинской библиотеке. Адрес: 9 Linden Gardens London W2 4HG Великобритания. Начало в 20:00.
Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.
25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.
В январе 2024 года фильм вышел в прокат в Германии.