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Фильм об Андрее Санникове покажут в Лондоне

  • 14.03.2024, 12:44
Фильм об Андрее Санникове покажут в Лондоне
Андрей Санников

Показ состоится 15 марта.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, покажут в Лондоне.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси сообщил в «Фейсбуке».

Показ состоится 15 марта в Лондоне в Украинской библиотеке. Адрес: 9 Linden Gardens London W2 4HG Великобритания. Начало в 20:00.

Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.

25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.

В январе 2024 года фильм вышел в прокат в Германии.

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