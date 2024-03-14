Лолита после «голой вечеринки» категорически отказалась ехать на Донбасс 1 14.03.2024, 12:49

И восхитилась Киркоровым.

Уроженка Закарпатья певица Лолита Милявская заявила, что ни на шаг не ступит на временно оккупированную Россией территорию. Она якобы не желает восстановить репутацию перед правительством и поклонниками после знаменитой «голой вечеринки», как это активно делает коллега – Филипп Киркоров.

Лолита считает, что повторный приезд будет выглядеть как пиарный ход, а она этого делать категорически не хочет. Россиянка не желает, чтобы ее считали человеком, пытающимся вернуть любовь публики любыми способами.

Певица противоречит сама себе, ведь она уже записывала целое обращение, в котором едва не выпрашивала у фанатов приверженность к себе за якобы проделанную огромную работу для общества на Донбассе и в Крыму.

Она призналась, что развлекать террористов-соотечественников не удастся, потому что там не то, что не ждут, а даже гонят домой. Оказывается, российские военные тяжело «работают» и морально приходят в упадок, ведь со слов предательницы им либо нет времени слушать песни, либо все так плохо, что воспринимать ничего не могут.

«Взяла, поехала умышленно. Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска и военные пишут и поддерживают. А некоторые говорят, неф*г здесь делать. Что это вы приспособились ездить? У нас здесь не рай на земле, зачем вы ездите? Нам сейчас не до песен», – призналась россиянка.

Она напомнила, что уже немало «полезного» сделала для оккупированных Россией территорий, из-за чего ее якобы невозможно не называть патриоткой. Певица заявила, что не хочет брать пример с коллеги, Филиппа Киркорова, который после позора перед поклонниками на «голой вечеринке» начал массово давать концерты на Донбассе, где ему тоже не рады.

«Филиппом Киркоровым горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую [ехать на Донбасс]. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело умышленно», – попыталась оправдать себя Лолита, которая из-за «голой вечеринки» потеряла гонорары от так и не проведенных будущих концертов.