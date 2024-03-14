В Минске приговорили к колонии католического семинариста, который молился на мирных протестах 2020 года 2 14.03.2024, 13:07

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Владислав Белодед

Его обвиняли по четырем статьям.

В Минском городском суде вынесли приговор католическому верующему, преподавателю катехизиса, выпускнику Института теологии БГУ Владиславу Белодеду. Его обвиняли по четырем статьям и приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает «Хрысціянская візія».

Приговор вынесла судья Елена Ананич, дело рассматривалось в закрытом режиме. Владислава инкриминировали четыре статьи Уголовного кодекса:

• ч. 1 ст. 130 (Разжигание иной социальной розни);

• ч. 1 ст. 343 (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера);

• ч. 1 ст. 368 (Оскорбление Лукашенко);

• ст. 369 (Оскорбление представителя власти).

«Владислав Белодед был задержан 31 мая 2023 года за то, что во время мирных протестов 2020 года активно участвовал в общих христианских молитвах о прекращении насилия и беззакония в связи с развивающимся в Беларуси политическим кризисом. Верующий подвергся бесчеловечому и унижающему достоинство обращению», — сообщает «Хрысціянская візія».

Владислава в прошлом году уже несколько раз арестовывали на 15 суток. Известно, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем.