Добровольцы сообщили о первых пленных из правительственных войск РФ 1 14.03.2024, 13:22

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Они переданы украинской стороне.

Боец «Русского доброаольческого корпуса» (РДК) рассказал «МО» подробности нового рейда на Белгородскую область.

В четверг возобновились бои партизан с российскими войсками. Как сообщают «военкоры», в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки идет бой, применяется бронетехника и РСЗО. Белгородские власти говорят об одном погибшем и шести раненых.

Боец РДК Илья Богданов (бывший сотрудник ФСБ) рассказал в интервью «МО», что подразделение продвинулось «на несколько десятков километров» вглубь российской территории и взяло пленных. Вот другие детали из его рассказа:

Эта операция готовилась несколько месяцев, в боях участвуют отряды, вернувшиеся с авдеевского фронта.

На вопрос о пленных Илья отказался называть их число, но заявил, что «они переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда».

По словам Ильи, «поразить объекты в Белгороде можно с помощью БПЛА, хотя используются и другие средства».

На вопрос о том, является ли РДК «тик-ток армией» (как ее называют пропагандисты), Илья сказал, что «сложно было бы сделать насколько эффективные тик-ток войска», и «были сослуживцы, тела которых я лично выносил с поля боя». На уточняющий вопрос он назвал имя Данилы «Шайбы» Мазиника, который погиб 9 месяцев назад.

РДК анонсировал новые рейды на российскую территорию: «У нас есть большое количество разных сценариев в разной степени готовности».

По словам Ильи, у РДК нет потерь в Белгородской области, а «со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже».