Антирекорд с начала года: 3175 фур ждут въезда в ЕС

Антирекорд с начала года: 3175 фур ждут въезда в ЕС1
- 14.03.2024, 13:24
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Самые большие очереди на границе с Литвой.
В пятницу, 1 марта, Литва закрыла переходы Лаворишкес (с белорусской стороны Котловка) и Райгардас (Привалка).
На двух работающих контрольно-пропускных пунктах на белорусско-литовской границе образовались длинные очереди из фур.
По состоянию на 12:00 2230 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву: 1130 в Каменном Логе и 1100 в Беняконях.
В Григоровщине на границе с Латвией стоит 645 грузовиков, в Козловичах на границе с Польшей стоит 300 грузовиков.
Почти в 4 раза за сутки увеличилась очередь легковых авто перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) — с 50 до 190 транспортных средств. Перед Шальчининкаем (Бенякони) находится 120 авто.
40 легковушек фиксируется перед латвийским Патерниеки (Григоровщина).