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Антирекорд с начала года: 3175 фур ждут въезда в ЕС

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  • 14.03.2024, 13:24
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Антирекорд с начала года: 3175 фур ждут въезда в ЕС

Самые большие очереди на границе с Литвой.

В пятницу, 1 марта, Литва закрыла переходы Лаворишкес (с белорусской стороны Котловка) и Райгардас (Привалка). 

На двух работающих контрольно-пропускных пунктах на белорусско-литовской границе образовались длинные очереди из фур.

По состоянию на 12:00 2230 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву: 1130 в Каменном Логе и 1100 в Беняконях.

В Григоровщине на границе с Латвией стоит 645 грузовиков, в Козловичах на границе с Польшей стоит 300 грузовиков.

Почти в 4 раза за сутки увеличилась очередь легковых авто перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) — с 50 до 190 транспортных средств. Перед Шальчининкаем (Бенякони) находится 120 авто.

40 легковушек фиксируется перед латвийским Патерниеки (Григоровщина).

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