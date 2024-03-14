Легион «Свобода России» показал уничтожение двух важных объектов врага в Теткино 14.03.2024, 13:29

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Артиллеристы отработали филигранно.

Российским добровольцам удалось уничтожить сразу два состава из БК оккупантов в Теткино Курской области.

Об этом сообщает Telegram-канал легиона «Свобода России».

«Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино», - пишут российские добровольцы.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона «Свобода России» продолжают действовать на вражеской территории.

Накануне мы сообщали о том, что российские добровольцы обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться и отметили, что на это у них полтора часа времени.

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона «Свобода России», РДК, «Сибирский батальон». Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.