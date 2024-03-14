Легион «Свобода России» показал уничтожение двух важных объектов врага в Теткино
- 14.03.2024, 13:29
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Артиллеристы отработали филигранно.
Российским добровольцам удалось уничтожить сразу два состава из БК оккупантов в Теткино Курской области.
Об этом сообщает Telegram-канал легиона «Свобода России».
«Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино», - пишут российские добровольцы.
Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона «Свобода России» продолжают действовать на вражеской территории.
Накануне мы сообщали о том, что российские добровольцы обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться и отметили, что на это у них полтора часа времени.
12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона «Свобода России», РДК, «Сибирский батальон». Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.