Лукашенко двинул технику и военных на границу с Литвой 5 14.03.2024, 13:38

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иллюстративное фото

Через Ошмяны в сторону литовской границы прошли две колонны танков.

В ночь на 14 марта Беларусь перебросила эшелон с техникой и военными в составе 46 вагонов в Ошмянский район, граничащий с Литвой.

Телеграм-канал «Хартия-97%» сообщил, что через Ошмяны в сторону литовской границы прошли две колонны танков в сопровождении милиции.

По информации belzhd_live, эшелон с техникой военных прибыл на станцию Ошмяны сегодня ночью.

В частности, количество прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой. Как омечается, речь идет о 46 вагонах, а именно:

▪ 4 пассажирских вагона (с личным составом ВС РБ);

▪ 3 крытых вагона(со снаряжением и боеприпасами);

▪ 39 вагонов-платформ: 12 платформ с БМП-2 (всего 24 ед. техники), 9 платформ с танками Т-72Б (9 ед.), 3 платформы с инженерной воинской техникой, 15 платформ с автомобильной техникой (всего 30 ед.).