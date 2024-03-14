Путин «отодвинул» племянника Кадырова 14.03.2024, 13:44

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Глава РФ подписал указ.

Российский бизнес французской корпорации Danone выведен из временного госуправления на фоне слухов о его скорой продаже локальным инвесторам.

13 марта глава РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО «Данон Россия» и АО «Данон трейд» (уже после перехода под госуправление в июле прошлого года они были переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд» соответственно). Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце февраля сообщалось, что компания Danone планирует продать свой бизнес в РФ российской молочной компании «Вамин Татарстан», принадлежащей российскому бизнесмену Минтимеру Мингазову, связанному с Чечней.

Сделка станет «очередной передачей западных активов в дружественные Кремлю руки по значительно сниженной цене», отмечали мировые СМИ.

В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

6 марта 2022 года Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Путин 16 июля 2023 года подписал указ о передаче во «временное управление» активов компании.

После фактической национализации российскую Danone возглавил племянник Рамзана Кадырова — Якуб Закриев.