закрыть
14 марта 2024, четверг, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин «отодвинул» племянника Кадырова

  • 14.03.2024, 13:44
  • 4,178
Путин «отодвинул» племянника Кадырова

Глава РФ подписал указ.

Российский бизнес французской корпорации Danone выведен из временного госуправления на фоне слухов о его скорой продаже локальным инвесторам.

13 марта глава РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО «Данон Россия» и АО «Данон трейд» (уже после перехода под госуправление в июле прошлого года они были переименованы в «Эйч энд Эн» и «Эйч энд Эн Трейд» соответственно). Об этом сообщает «Интерфакс».

В конце февраля сообщалось, что компания Danone планирует продать свой бизнес в РФ российской молочной компании «Вамин Татарстан», принадлежащей российскому бизнесмену Минтимеру Мингазову, связанному с Чечней.

Сделка станет «очередной передачей западных активов в дружественные Кремлю руки по значительно сниженной цене», отмечали мировые СМИ.

В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

6 марта 2022 года Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ.

Путин 16 июля 2023 года подписал указ о передаче во «временное управление» активов компании.

После фактической национализации российскую Danone возглавил племянник Рамзана КадыроваЯкуб Закриев.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко