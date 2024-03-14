Маргарита Левчук — украинцам: Зачем вы так с белорусами? 2 14.03.2024, 13:45

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Белорусская певица рассказала, почему не может получить вид на жительство в Украине.

Певица Маргарита Левчук заявила, что хочет жить в Украине, но не может оформить вид на жительство. В инстаграме она рассказала причину и обратилась к украинцам.

Левчук говорит, что с 2020 года не живет в Беларуси из-за преследования режимом Лукашенко, что в розыске в Беларуси и России, на нее заведено уголовное дело. Сейчас она в Украине в составе «культурного десанта» ездит по фронту и поет для защитников Украины.

Маргарита говорит, что хочет жить в Украине, поэтому занялась документами, чтобы получить на вид на жительство.

«Все ко мне хорошо относятся: миграция, пограничники, все люди, наши воины-герои, несмотря на то, что я белоруска». А вот страховые компании отказываются делать медицинскую страховку из-за белорусского паспорта.

«Неважно, что ты делаешь для Украины, всем пофиг. Только из-за того, что у тебя белорусский паспорт, ты не получишь вид на жительство», — говорит она.

Левчук говорит, что страховые компании договорились между собой не давать белорусам страховки.

«Я говорю, а где такой закон? Там не прописано!» — «Нет, не прописано, просто мы так договорились».

Маргарита рассказывает, что однажды все же ей сказали, что дадут страховку, но запросили за нее 4700 гривен (400 рублей), хотя на самом деле она стоит 1400 гривен (120 рублей). Левчук говорит, что хочет, чтобы все было по закону, и она хочет страховку получить.

Маргарита рассказывает, что из-за этого все опускаются руки и теряется желание что-то делать.

«Люди, украинцы, ну не будьте вы как режим Лукашенко и Путина. Зачем вы так с нами, с белорусами? Мы вас любим. И мы хотим, чтобы к нам хорошо относились. Мы не лукашисты. Нас тысячи не живут в Беларуси, тысячи находятся в тюрьмах. Я не люблю выносить сор из избы, но мне обидно за некоторых украинцев», — сказала она.