СМИ: Российские власти блокируют эвакуацию гражданских из Белгородской области
- 14.03.2024, 13:51
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Среди местных жителей нарастет паника.
Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.
Как отмечают источники, власти блокируют эвакуацию населения в Белгородской области. Силовики оцепили железнодорожный вокзал, растет паника среди жителей.
РБК-Украина получило перехват разговора местных жителей из направления населенного пункта Шебекино Белгородской области.
«Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, ЖД уже оцепили, все, уже никого не пускают ни туда, ни обратно, я не знаю, пи***ц какой-то. Пусть они у Прохоровки сходят», - сказала местная жительница.
Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.