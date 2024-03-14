СМИ: Российские власти блокируют эвакуацию гражданских из Белгородской области 14.03.2024, 13:51

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Среди местных жителей нарастет паника.

Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.

Как отмечают источники, власти блокируют эвакуацию населения в Белгородской области. Силовики оцепили железнодорожный вокзал, растет паника среди жителей.

РБК-Украина получило перехват разговора местных жителей из направления населенного пункта Шебекино Белгородской области.

«Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, ЖД уже оцепили, все, уже никого не пускают ни туда, ни обратно, я не знаю, пи***ц какой-то. Пусть они у Прохоровки сходят», - сказала местная жительница.

Напомним, 12 марта «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.