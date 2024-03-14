Лукашенко сам себя изолирует 2 14.03.2024, 13:50

2,310

Диктатор мечтает о ШОС.

Лукашисты объявили свои планы о становлении Беларуси полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

- Выбор Беларуси в пользу присоединения к таким странам, как Россия и Иран в ШОС поднимает вопросы о ее роли и позиции в мировой политике. Учитывая агрессивное поведение России и международную изоляцию Ирана, решение Минска только усугубляет его изоляцию от западных демократических стран, - отмечает в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель Юрий. - Более того, присоединение к ШОС может только ухудшить положение Беларуси. Режим Лукашенко выбирает путь, который увеличит его изоляцию и экономическое давление.

Вступления в ШОС только усилит зависимости Беларуси от авторитарных режимов. Это далеко не тот путь, который нужен нашей стране. Станы ЩОС удалены от Беларуси географически и не имеют того экономического потенциала, как Европейский союз. Режим Лукашенко снова наступает на те же грабли.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram